Un canale qualificato per le soluzioni ESET in Italia

La cybersecurity di ESET nel listino dei distributori autorizzati Allnet.Italia, Esprinet e ICOS

È un ecosistema di distributori a valore quello scelto da ESET che, in linea con una nuova strategia commerciale – iniziata con l’apertura della sede italiana lo scorso aprile – ha scelto di optare per una maggiore distribuzione sul territorio e la vicinanza a reseller e clienti tramite artner specializzati che vedono nella sicurezza un elemento strategico per il business.

In questo modo, all’accordo siglato prima di Natale con Allnet.Italia, si sono ora aggiunte le partnership con Esprinet, che distribuisce servizi e soluzioni IT complesse, e con ICOS, specializzato nella promozione di soluzioni IT per il segmento Enterprise.

Sale a tre la lista dei distributori ufficiali autorizzati per l’Italia

Il nuovo assetto distributivo, migliora la copertura sul mercato rispetto agli anni passati, e consentirà a ESET di lavorare in sinergia con partner e clienti sull’intero territorio. Insieme, verranno sviluppate molteplici iniziative per supportare la rete esistente dei rivenditori e migliorare la preparazione dei partner per la vendita nel segmento di imprese e MSP.

Esprinet e ICOS si aggiungono, infatti, ad Allnet.Italia, distributore di Bologna specializzato in soluzioni innovative nell’IT e nelle telecomunicazioni che, dallo scorso novembre, ha già iniziato a promuovere il noto prodotto NOD32 di ESET verso le piccole e medie imprese.

Nel dettaglio, Esprinet, la holding del gruppo attivo nella distribuzione di tecnologia al vertice del mercato in Italia e Spagna, integra il brand ESET nel proprio portfolio prodotti, arricchendo ulteriormente la gamma con la soluzione leader per la sicurezza degli endpoint.

La partnership con ICOS invece, il distributore ferrarese che vanta una reputazione nelle soluzioni infrastrutturali per il B2B tra le più solide e riconosciute dal mercato, prevede l’inserimento di ESET all’interno della nuova divisione Cybersecurity.

Novità di primavera per i rivenditori di ESET

In aprile ESET annuncerà il nuovo Partner Program che, basato su quattro livelli di partnership, Registered, Silver, Gold e Platinum, premierà i partner che raggiungeranno un numero maggiore di certificazioni e di fatturato. È previsto anche il modello di ‘Deal Registration’ che assicura fondi di marketing per le iniziative da sviluppare congiuntamente sul territorio, con supporto pre e post vendita sulle nuove trattative.

Come riferito in una nota ufficiale da Fabio Buccigrossi, Country Manager di ESET: «Il 2020 è l’anno della security che impatterà sulle dinamiche dell’innovazione digitale, e vogliamo avere come partner i tre distributori più esperti sul mercato italiano, ognuno con i propri valori e le competenze territoriali, per promuovere e supportare il portfolio di ESET verso le imprese. La pervasiva digitalizzazione, oltre ad offrire innegabili benefici, accresce pericolosità e rischi legati alla perdita o furto dei dati e, insieme a Allnet.Italia, Esprinet e ICOS, assicuriamo ai rivenditori qualificati le migliori competenze, ampliando al tempo stesso la nostra presenza nel Paese».

Per Stefano Rossini, Distribution Manager di ESET: «Esprinet e ICOS, insieme a Allnet.Italia, aggiungono tasselli importanti al nostro ecosistema distributivo basato esclusivamente sul modello 100% indiretto, a conferma che agiremo sugli utenti finali supportando unicamente i nostri partner e che i distributori svolgono il ruolo importante di Competence Center. I nuovi distributori contano su realtà di spessore tecnologico capaci di formare un canale qualificato per selezionare dealer evoluti che puntano sulla sicurezza e che sono interessati a sviluppare il business sulle imprese di ogni dimensione e segmento di mercato».