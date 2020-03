Stampanti fotografiche: in arrivo le nuove Epson A3+ e A2+

Epson propone i modelli SC-P700 e SC-P900, pensate per sono professionisti e artisti

Le nuove stampanti fotografiche Epson SureColor SC-P700 (A3+) e SureColor SC-P900 (A2+) sono indirizzate in particolare ai fotografi professionisti e semiprofessionisti, anche se possiedono caratteristiche e funzionalità che le rendono adatte anche per artisti, case di produzione e laboratori fotografici, oltre che per gli appassionati di fotografia desiderosi di realizzare facilmente immagini perfette in grandi formati.

Il design innovativo che le contraddistingue è il risultato sia di quanto emerso da una ricerca di mercato sia della scelta dell’azienda di realizzare stampanti fotografiche caratterizzate da un’estetica piacevole ma, allo stesso tempo, funzionale: senza superfici aperte in modalità standby, le stampanti sono protette da sporco e polvere così da aumentare affidabilità, efficienza e durata. Durante la stampa, il percorso della carta e` illuminato da luci a LED, in modo da avere una visione diretta dell’immagine in preparazione. Entrambi i modelli ridefiniscono il rapporto tra ingombro e formato di stampa, poiché sono le prime stampanti di questo formato ad alte prestazioni a presentare dimensioni così compatte e pesi così ridotti.

Dieci colori, inchiostro viola e tecnologie speciali per produrre fotografie di alta qualità

Non solo la nuova testina di stampa offre neri più profondi, ma con l’aggiunta di un canale di stampa extra, ha eliminato la necessità di alternare gli inchiostri nero matte e nero fotografico (PK/MK): così ognuno dei dieci inchiostri UltraChrome 10 ha il proprio canale, per una più alta qualità delle stampe e una perfetta riproduzione dei colori.

Quando si utilizza carta lucida, è possibile ottenere neri più intensi e più profondi con un elevato contrasto senza ricorrere a una speciale cartuccia di inchiostro dedicata. Questo grazie alle funzioni Black Enhanced Overcoat (che utilizza l’inchiostro della cartuccia grigio chiaro come rivestimento), Carbon Black e Gloss Optimizer. E ampliando la gamma di blu, queste stampanti SureColor dimostrano elevata qualità fotorealistica anche nelle tonalità di blu più accese.

SC-P700 e SC-P900 saranno disponibili da aprile 2020.