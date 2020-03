Snom: ecco come erogare servizi a valore anche da casa

Il servizio gratuito di configurazione automatica dei terminali tramite cloud di Snom, SRAPS (Secure Redirection and Provisioning Service), consente alle aziende di canale di soddisfare le esigenze della propria clientela anche da casa

Il centralino telefonico e i telefoni IP impiegati in azienda sono la colonna portante delle comunicazioni di qualsiasi organizzazione e di norma si tratta di soluzioni customizzate.

Interruzioni del servizio o malfunzionamenti richiedono un intervento immediato, modifiche all’impianto e ai terminali, l’aggiunta di ulteriori interni o la configurazione dell’accesso dei telefoni al sistema tramite VPN vanno implementate in tempi brevissimi.

In questo momento tuttavia soddisfare l’esigenza di adeguare anche l’infrastruttura per la telefonia aziendale all’attuale situazione risulta davvero problematico, le aziende non gradiscono ricevere personale tecnico esterno, a cui comunque viene comunque chiesto di ridurre gli spostamenti il più possibile.

SRAPS: più servizio, meno rischi (e costi)

Con SRAPS, Snom ha sviluppato un potente strumento per i propri partner, che da subito possono gestire il parco installato oltre che analizzare e risolvere problematiche dei terminali IP da remoto gratuitamente. Possono quindi soddisfare le esigenze della propria clientela in maniera decisamente efficiente, nonostante l’eventuale carenza di personale o situazioni che non consentono di recarsi presso il cliente: installare nuovi telefoni, modificarne la configurazione, aggiornare il firmware dei terminali sono compiti che i partner Snom possono svolgere anche da casa!

Lo strumento si rivela utile anche in situazioni meno complesse di quella attuale. SRAPS consente in generale di ridurre al minimo la necessità e i costi che derivano da eventuali appuntamenti in loco, semplificando e velocizzando notevolmente i tempi di messa in opera di nuove installazioni.

Mark Wiegleb, Responsabile del dipartimento Interop & Integration di Snom Technology GmbH, conferma: “Con SRAPS i partner dispongono di un’arma in più per fidelizzare la propria clientela a lungo termine. Se da un lato riuscire a gestire in maniera perfetta le richieste più diverse della clientela in qualunque situazione contribuisce ad incrementarne significativamente il livello di soddisfazione e lealtà, dall’altro la clientela ha la certezza che il proprio fornitore dispone di strumenti ottimali per garantire che i terminali vengano costantemente manutenuti e adattati tempestivamente a nuove esigenze”.