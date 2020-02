Snom e 3CX: due nuovi webinar per il canale

Snom, produttore di telefoni IP premium, e 3CX, produttore di soluzioni UCC complete software-based, intrattengono da anni una partnership tecnologica dai numerosi vantaggi. Due gli appuntamenti a cui i produttori invitano congiuntamente le aziende di canale italiane

Per quanto versatile possa essere una moderna soluzione per le Unified Communications, solo poche caratteristiche della piattaforma per la telefonia adottata sono realmente fruibili se il terminale IP, cordless o cablato, non è perfettamente interoperabile o eroga esclusivamente funzionalità telefoniche di base. Allo stesso modo, anche il telefono IP più avanzato si riduce al mero strumento per effettuare le telefonate se il centralino IP non presenta le funzioni a supporto delle caratteristiche del terminale. Un rapporto simbiotico lato tecnologie di cui Snom e 3CX sono perfettamente consapevoli, motivo per cui intrattengono da anni partnership tecnologiche volte a garantire la massima interoperabilità rispettivamente con diversi produttori di soluzioni per le Unified Communications e telefoni VoIP.

Ma non solo, Snom e 3CX sono produttori che hanno optato sin dall’inizio per una politica commerciale indiretta, ovvero per la commercializzazione dei propri prodotti attraverso le aziende di canale. Per il canale sia Snom sia 3CX hanno sviluppato nel tempo programmi specifici che prevedono un costante scambio di informazioni e competenze, al fine di fornire ai propri partner tutti gli strumenti per svolgere con successo il proprio lavoro.

Questa affinità di intenti e la forte spinta innovativa che caratterizza entrambe le aziende vengono spesso condivise sul campo ma in questo caso i due produttori si spingono oltre.

Con due webinar dedicati espressamente al canale, le due aziende informano sui vantaggi della partnership con 3CX e Snom sia dal punto di vista commerciale, sia lato tecnico, con l’intento di aiutare i rivenditori a creare una soluzione perfetta per soddisfare le esigenze della propria clientela attraverso una proposta a valore aggiunto.

I due webinar in lingua italiana avranno luogo rispettivamente il 24 febbraio 2020 e il 9 marzo 2020 alle ore 14:00.Per iscriversi basta registrarsi sul sito 3CX, rispettivamente ai seguenti link: Webinar 24.02.2020 e Webinar 09.03.2020.