Continuano i webinar gratuiti organizzati da AVM

Visto l’enorme successo conseguito nella prima settimana (i 18 appuntamenti organizzati finora sono andati tutti esauriti, con 6 live demo e 4 speaker del team italiano di AVM), tornano anche la settimana prossima i webinar gratuiti di informazione digitale che AVM ha organizzato per tutte quelle persone che, nell’ultimo mese, hanno dovuto cambiare non solo il modo di vivere ma anche di lavorare.

In ogni ambito, dalla didattica online per scuole e università alle esigenze di effettuare acquisti di prima necessità, dall’accesso ai dati aziendali da remoto alla semplice partecipazione alle numerose videoconferenze, è fondamentale avere un’infrastruttura domestica che possa garantire connessioni a Internet stabili e sicure.

Ed è proprio qui che entra in gioco il contributo di AVM all’opera di divulgazione e digitalizzazione per cittadini e imprese.

Le tipologie di corso sono due, una rivolta agli utenti finali e una al mondo aziendale.

Ecco le nuove date e qualche dettaglio in più sui webinar:

Lunedì 6, Martedì 7 e Mercoledì 8 Aprile 2020

– FRITZ! Home Academy, per rispondere alle esigenze degli utenti finali. Gli interessati possono iscriversi a una delle due sessioni giornaliere e ricevere gratuitamente il webinar formativo della durata di trenta minuti per approfondire tutte le tematiche legate al Wireless di casa.

Gli esperti AVM sapranno fornire semplici e chiare indicazioni utili per migliorare le prestazioni WiFi, per esempio, come estendere la copertura del segnale in tutti gli ambienti della casa sfruttando al massimo la connessione ad Internet per attività di e-learning, per l’intrattenimento di tutta la famiglia e il lavoro agile.

Per registrarsi al webinar cliccate qui.

In caso di assistenza, è possibile scrivere una mail a fritzacademy@avm.de

Lunedì 6, Martedì 7 e Mercoledì 8 Aprile 2020

– FRITZ! Smart Academy, si rivolge al mondo aziendale. Questo webinar gratuito, della durata di trenta minuti, risponde alle esigenze dei tanti professionisti dell’Information Technology e degli Amministratori di reti telematiche offrendo approfondimenti su tutte le tematiche legate alla connettività applicabili allo Smart Working. Con il supporto dei tecnici AVM, le sessioni hanno l’obiettivo quello di fornire suggerimenti per avviare rapidamente – e in sicurezza – il telelavoro sulle linee Internet private attivando, in pochi passi, strumenti per l’accesso alle risorse aziendali, alle telecomunicazioni e alla condivisione dei dati.

Per registrarsi al webinar cliccate qui.

In caso di assistenza, è possibile scrivere una mail a training-italia@avm.de