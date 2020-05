Bitdefender: Emilio Roman è Vice Presidente delle Vendite EMEA

La nomina di Emilio Roman è volta a supportare la crescita dell’azienda in tutta l’area EMEA e si basa sull’impegno di Bitdefender nello sviluppo del canale e nella rapida espansione all’interno del mercato B2B

Bitdefender, specialista mondiale nella sicurezza informatica che protegge oltre 500 milioni di sistemi in tutto il mondo, ha nominato Emilio Roman Vice Presidente delle vendite EMEA, per guidare gli obiettivi di crescita dell’azienda. Roman sarà responsabile della strategia commerciale e di go-to-market di Bitdefender nella regione EMEA.

Dirigente di successo con oltre 20 anni di esperienza alla guida di team globali che hanno ottenuto grandi risultati, Emilio Roman vanta un’ampia esperienza nel settore della sicurezza informatica e del cloud e ha guidato con successo team multidisciplinari nell’esecuzione di strategie commerciali velocemente scalabili.

La sua nomina è volta a supportare la crescita dell’azienda in tutta l’area EMEA e si basa sull’impegno di Bitdefender nello sviluppo del canale e nella rapida espansione all’interno del mercato B2B. Emilio Roman farà leva sulla crescente necessità di sicurezza informatica, generata da importanti cambiamenti nel modo di operare delle aziende, e sulle opportunità che derivano dal consolidamento del mercato negli ultimi anni.

Joe Sykora, Vice President of Global Sales and Channels, cui Roman riporta, ha dichiarato: “Business leader affermato, Emilio Roman vanta una comprovata esperienza nel guidare team di successo e nel sostenere una crescita importante delle aziende delle regioni EMEA e APAC”, ha dichiarato Sykora. “Inoltre, Emilio conosce perfettamente il mercato che dovrà guidare e il settore della sicurezza. La sua esperienza e la sua competenza, unite alle prestazioni di fama mondiale delle tecnologie Bitdefender, giocheranno un ruolo chiave nel consolidamento delle nostre attività nella regione EMEA”.

“Questo mio nuovo incarico in Bitdefender rappresenta per me un’opportunità molto stimolante in quanto lavorerò con uno dei protagonisti più innovativi del mercato della sicurezza informatica, che sta crescendo rapidamente a livello globale e, in concomitanza, ampliando il proprio portafoglio d’offerta”, ha dichiarato Roman “. Non vedo l’ora di guidare le attività del team in EMEA con l’obiettivo di sviluppare il mercato dell’azienda e ampliare le relazioni con i partner”.