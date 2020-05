LG forma partner e installatori LG Pro

Annunciato dalla divisione Solar di LG Electronics un piano di formazione online, che proseguirà fino alla fine del 2020 con un webinar al mese

Fornire aggiornamenti su trend di mercato e novità prodotto, con annesso supporto alle attività di vendita attraverso nuove convenzioni e servizi a valore aggiunto. È quanto si propone di offrire la divisione Solar di LG Electronics a partner e installatori LG Pro.

Per loro, sarà attivato un piano di formazione online attraverso un webinar al mese, da qui alla fine del 2020, all’interno del quale fornire aggiornamenti costanti su tendenze, tecnologie e molto altro ancora.

I webinar dedicati agli installatori partner LG Pro avranno luogo ogni terzo venerdì del mese, mentre per tecnici e progettisti l’appuntamento è previsto ogni primo venerdì del mese.

Focus sul fotovoltaico

I partecipanti avranno la possibilità di ricevere una guida completa su alcuni importanti tematiche del settore del fotovoltaico. Verranno approfonditi temi come le tecniche di vendita di impianti residenziali, la guida alla progettazione dei moduli bifacciali, l’impostazione del business plan per impianti di tipo commerciale così come tutte le opportunità legate al fotovoltaico (detrazione, ammortamento ecc), e molto altro.

I webinar di LG sono rivolti a installatori, progettisti, ingegneri e architetti.

L’attività di formazione 2020 di LG, iniziata a gennaio, ha riscosso un enorme successo. Ha raggiunto un totale di 500 partecipanti fino a oggi. Nei primi 5 mesi dell’anno sono stati organizzati cinque webinar riservati a installatori LG Pro, due per tecnici e progettisti e dieci a supporto della rete vendita e dei clienti dei distributori LG.

Come riferito in una nota ufficiale da Davide Ponzi (nella foto), Solar Business Manager Italy&Greece di LG Electronics: «Il lavoro dei nostri installatori partner è fondamentale per noi di LG. I partner rappresentano la nostra prima linea ed è per questo motivo che per la loro formazione chiediamo supporto a grandi professionisti del settore come l’Ing. Erica Bianconi e il Prof. Maurizio Terenzi. Stiamo pianificando anche una serie di webinar riservati a tecnici e progettisti per fornire informazioni tecniche sul dimensionamento e utilizzo dei nostri moduli fotovoltaici, e in particolare per quelli con tecnologia bifacciale. Questa famiglia di prodotti sta suscitando molto interesse in quanto apre nuove frontiere alla progettazione di impianti innovativi, specie nei casi in cui i moduli non sono integrati alla copertura ma vengono installati in sospensione».