ToolsGroup potenzia la pianificazione delle promozioni con l’AI

Il software Promo Planning di ToolsGroup riduce i rischi e contribuisce a migliorare le performance delle promozioni commerciali di CPG e Retail

ToolsGroup ha annunciato il lancio sul mercato di Promo Planning, nuovo software di pianificazione delle promozioni che semplifica e facilita l’ottimizzazione delle promo commerciali per le aziende del settore retail e dei beni di consumo.

La gestione di quest’ultime costa globalmente più di 500 miliardi di dollari ogni anno, assestandosi come la seconda principale voce di bilancio per la maggior parte delle aziende CPG (Consumer Packaged Goods).

A complicare il rischio, poi, c’è l’elevato livello di complessità per una pianificazione efficace delle promozioni. Spesso, infatti, esiste uno scollamento tra marketing e operazioni. La pianificazione a compartimenti stagni può portare a scorte eccessive, a livelli di servizio non soddisfatti e a clienti delusi.

Promo Planning, basato sul software di pianificazione della supply chain Service Optimizer 99+ (SO99+) di ToolsGroup, sfrutta un motore di machine learning per gestire in maniera automatica le complessità associate alla pianificazione delle promozioni. Permette al marketing di pianificare e ottimizzare le campagne con un livello di dettaglio adeguato alle sue esigenze, rimanendo perfettamente sincronizzato con il team supply chain.

In particolare, Promo Planning di ToolsGroup è stato progettato specificamente per gestire gli eventi promozionali nel processo di previsione della domanda, con i seguenti obiettivi:

Colmare il divario tra marketing e operazioni che spesso si traduce in vendite perse o obsolescenza

Migliorare l’accuratezza delle previsioni e successivamente aumentare i livelli di servizio per anticipare l’uplift promozionale

Fornire una valutazione in tempo reale dell’uplift promozionale con machine learning per migliorare le promozioni future.

Per Haugen-Gruppen, il principale fornitore di prodotti alimentari in Norvegia, garantire che l’intera azienda possa collaborare al processo di pianificazione delle promozioni è fondamentale per offrire un livello di servizio eccellente.

Come riferito in una nota ufficiale da Stian Holm Lassegaard, Supply Chain Director di Haugen-Gruppen: «Prevedere le promozioni è una sfida, ma assicurarsi che l’intera organizzazione sia allineata per l’esecuzione e pronta per le conseguenze di tali promozioni è una questione completamente diversa. Con Promo Planning, siamo stati in grado di collegare istantaneamente i cambiamenti del marketing con i piani operativi. In questo modo abbiamo potuto avere le scorte giuste nel posto giusto al momento giusto per soddisfare le esigenze dei nostri clienti».