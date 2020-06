La tecnologia Multi-Gigabit Wireless diventa un’alternativa conveniente per la connettività urbana, suburbana, rurale, così come per le implementazioni industriali e aziendali. Ovunque nel mondo. Parola di Cambium Networks

Basandosi su decenni di esperienza nel wireless e milioni di radio distribuite, Cambium Networks annuncia oggi nuovi prodotti che eliminano i silos tra tecnologie fixed wireless e Wi-Fi e forniscono un’alternativa conveniente per l’ultimo miglio delle reti cablate, cambiando l’economia della banda larga per ambienti urbani, extraurbani, rurali, industriali e aziendali.

Le nuove soluzioni si basano sui più recenti progressi delle tecnologie wireless, il Wi-Fi 6 per le reti locali e le onde millimetriche a 60 GHz per le reti geografiche estese, che possono essere gestite come un’unica rete tramite una console software basata su cloud. Questa combinazione offre un wireless multi-gigabit che è già un riferimento del settore, ad un Total Cost of Ownership (TCO) senza confronti per ogni Mbps (megabit al secondo) trasmesso.

• Prestazioni Wi-Fi 6 e TCO. Cambium sta lanciando diversi nuovi prodotti Wi-Fi 6, tra cui due access point wireless, sei switch multi-gigabit e un software avanzato basato su cloud che semplifica la progettazione e l’implementazione della rete wireless. Il portafoglio Wi-Fi 6 di Cambium si basa su un’architettura multi-radio software-defined che aumenta notevolmente le velocità riducendo il TCO (Total Cost of Ownership) fino al 30% rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato. Le nuove soluzioni Cambium sono ideali per aziende, edifici per uffici, per il retail, per le scuole, nei complessi residenziali e nelle smart cities, che ora possono gestire flussi video simultanei e supportare più utenti come mai in passato. Inoltre i Managed Service Provider e i rivenditori saranno in grado di offrire servizi più convincenti e competitivi.

• Il vantaggio dei 60 GHz. Con l’adozione della tecnologia a onde millimetriche da 60 GHz, che arriverà coi nuovi prodotti quest’estate, i service provider saranno in grado di offrire le prestazioni e l’affidabilità della fibra in luoghi in cui la fibra non era economicamente sostenibile. Le prime indicazioni suggeriscono un livello di interesse molto alto per l’implementazione di questa architettura, capace di fornire in modo efficiente servizi internet broadband ad alta velocità per le imprese e le abitazioni.

Queste ultime innovazioni di Cambium si basano sull’acquisizione, avvenuta nel 2019, dei prodotti Wi-Fi e dei servizi cloud Xirrus. Con un portafoglio così ampliato, Cambium si prepara a perseguire una vasta gamma di opportunità di crescita in tutto il mondo, in un ampio mercato che abbraccia le tecnologie broadband fixed wireless e l’accesso Wi-Fi, con un valore stimato di oltre 22 miliardi di dollari (sulla base di elaborazioni del 2018).

“Ovunque nel mondo, nei più diversi scenari, tutti vogliono connessioni wireless super veloci”, ha dichiarato Atul Bhatnagar, Presidente e CEO di Cambium Networks. “Combinando le soluzioni Wi-Fi 6 e i 60 GHz gestiti in cloud stiamo cambiando le regole del gioco attraverso lo “unified wireless”, in grado di servire qualsiasi città, azienda, scuola o industria ad una frazione del costo della fibra. Con questa nuova ondata tecnologica, il wireless è la nuova fibra e, semplicemente, funziona”.

Oltre all’adozione del Wi-Fi 6 e dei 60 GHz, l’annuncio di oggi mostra il fondamentale vantaggio offerto dai processi di progettazione di Cambium, incentrati su prestazioni, scalabilità, flessibilità e bassi costi di gestione, il tutto controllato centralmente tramite il cloud. Il portafoglio così ampliato consentirà a Cambium di fornire soluzioni integrate in molte categorie wireless utilizzando un unico pannello di controllo.

“Proprio come un singolo motore può alimentare più tipi di auto, il software cnMaestro di Cambium può supportare un’ampia gamma di applicazioni wireless”, ha affermato Peter Strong, Chief Architect di Cambium Networks. “Il nostro obiettivo è fornire velocità multi-gigabit e convergenza WAN-LAN. Raggiungiamo questo obiettivo utilizzando la tecnologia wireless di Qualcomm Technologies , progettata per essere il riferimento del settore in termini di prestazioni e affidabilità “.

“Qualcomm Technologies continua a collaborare con clienti come Cambium per realizzare una nuova visione di una rete wireless davvero onnipresente”, ha affermato Rahul Patel, senior vice president and general manager per la connettività di Qualcomm Technologies, “Vediamo approcci innovativi che fondono le tecnologie di nuova generazione backhaul-to-fronthaul come il Wi-Fi 6 e il Wi-Fi a 60 GHz come chiave per consentire una nuova era di esperienze di connessione anche nelle condizioni più difficili.”

I nuovi prodotti Wi-Fi 6 di Cambium offrono prestazioni e valore innovativi. Ad esempio, l’implementazione di 100 access point Cambium XV3-8 con gestione XMS-Cloud offre un risparmio medio sui costi del 29,8 % in cinque anni, rispetto a implementazioni simili di 100 access point Wi-Fi 6 di altri cinque vendor. Allo stesso modo, una installazione di 100 access point Cambium XV2-2 con gestione cnMaestro offre un risparmio medio sui costi del 42,0 % (I confronti si basano sui prezzi MSRP disponibili al pubblico e informazioni sulle specifiche del prodotto.)

Molti clienti Cambium hanno già concretizzato la visione dell’unified wireless che funziona ovunque:

• Il Moscone Center di San Francisco offre una solida connettività Internet alle decine di migliaia di dispositivi mobili dei partecipanti agli eventi.

• L’Hospital de Cancer de Barretos in Brasile offre Wi-Fi ad alta capacità sicuro per personale, pazienti e visitatori.

• LaNavajo Nation ha accesso all’istruzione digitale grazie alla banda larga wireless a energia solare di Sacred Wind Communications.

• Il festival Open for All che si tiene ogni anno in Svizzera offre Wi-Fi all’aperto ad alta densità per migliaia di amanti dell’opera grazie a Lesswire Communications.

• I clienti aziendali e residenziali in Sudafrica hanno notevolmente migliorato la qualità della loro esperienza di connessione con l’accesso wireless offerto da HeroTel.