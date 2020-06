Nuove stampanti HP a misura di smart working

Smart, semplici da installare, ideali per le case moderne, le nuove stampanti HP sono pensate per le famiglie che lavorano e studiano da casa

HP ha presentato HP ENVY 6000 e HP Deskjet 2700, due nuove serie di stampanti per le famiglie che studiano e lavorano da casa.

La stampante HP ENVY 6000, è un dispositivo semplice e intuitivo progettato per le famiglie di oggi che conducono una vita dinamica e impegnata dove lavoro, scuola e vita privata si intersecano.

Le nuove stampanti della famiglia HP ENVY non sono mai state così utili e funzionali.

Le caratteristiche principali includono:

Design innovativo e smart user experience del dispositivo

o Design pensato per le case contemporanee – realizzato in plastica riciclata per oltre il 20% del suo peso.

o L’interfaccia utente smart e intuitiva che consente di interagire con il dispositivo senza interruzioni grazie all’illuminazione guidata dei bordi che indica lo stato della stampante; i pulsanti appaiono solo quando necessario.

o Connessione stabile e senza interruzioni1 grazie al Wi-Fi Self-healing dual-band

Facile da usare con l’app HP Smart

o Semplice set up della stampante con tutti i device di casa.

o Stampa, scansione, copia e persino fax tutto dal dispositivo mobile.

o Accesso a centinaia di stampe free learning.

Mai più senza inchiostro grazie al servizio di consegna Instant Ink

o Le cartucce di inchiostro vengono consegnate direttamente a casa ancora prima di rimanerne senza.

o Risparmio fino al 50%, con piani a partire da 2,99 euro al mese.

HP ha inoltre annunciato due soluzioni indispensabili per chi stampa a casa: la serie HP Deskjet 2700 e HP Deskjet Plus 4100, nota per la sua comprovata affidabilità, facilità d’uso e connettività mobile per qualsiasi occasione di stampa a domicilio.

In collaborazione con alcuni education creator, HP ha introdotto sulla sua piattaforma Print, Play & Learn, più di 50 ore aggiuntive di contenuti stampabili gratuiti rendendo così disponibili per le famiglie argomenti relativi a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Come riferito in una nota ufficiale da Rossella Campaniello, Printing Systems Director HP Italy: «Le famiglie oggi non solo continuano a lavorare da casa ma sono alla costante ricerca di modalità di apprendimento alternative e divertenti per i propri figli, anche durante il periodo estivo. Per questo motivo, il nostro obiettivo era garantire loro un’esperienza di stampa che non richiedesse alcuno sforzo o fatica. Le nostre nuove stampanti, appositamente progettate per coloro che lavorano e studiano a distanza, offrono soluzioni di facile configurazione grazie a un pannello di controllo smart che si illumina in modo intuitivo quando necessario».

Per Melissa Esmundo, Chief Commercial Officer di Teachers Pay Teachers, il principale marketplace per le risorse create dagli insegnanti e Partner Print, Play & Learn: «Mai come negli ultimi mesi il mercato ha registrato un incremento del numero di genitori alla ricerca di strumenti educativi. C’è stato un grande aumento nella domanda di materiali cartacei da parte delle famiglie, più del 90% dei genitori li ha trovati strumenti utili per supportare ulteriormente i ragazzi nell’apprendimento da casa. Siamo entusiasti di collaborare con HP, così da offrire alle famiglie sempre nuovi strumenti creati dagli insegnanti per supportare l’apprendimento anche nel periodo estivo».