WiFi più sicuro grazie agli access point WatchGuard

WatchGuard espande il suo portafoglio di prodotti per il Wi-Fi sicuro, offrendo la risposta più potente alle minacce contro le reti wireless

WatchGuard Technologies amplia sua gamma di soluzioni per il W-Fi sicuro con l’introduzione di due nuovi access point (AP): AP225W e AP327X.

“Poiché le organizzazioni di ogni dimensione fanno sempre più affidamento sulla connettività wireless per le attività quotidiane, il Wi-Fi sicuro è oggi un imperativo aziendale. Ecco perché WatchGuard è impegnata nello sviluppo di soluzioni Wi-Fi semplici, potenti e in grado di fornire ambienti wireless fidati. Questi nuovi AP sono l’ultimo esempio dei nostri sforzi per espandere la tipologia di organizzazioni e di ambienti che siamo in grado di proteggere”, ha affermato Brendan Patterson, Vice President of Product Management di WatchGuard. “Poiché continuiamo a vedere molti dei principali vendor sottovalutare la sicurezza wireless, da parte nostra esortiamo ogni organizzazione e fornitore di soluzioni IT a valutare attentamente i loro attuali sistemi Wi-Fi per verificare se possono mitigare automaticamente le minacce Wi-Fi più diffuse di oggi.”

Flessibile e sicuro: il nuovo WatchGuard AP225W

Progettato per fornire connettività Wi-Fi veloce e sicura alle organizzazioni con elevati volumi di utenti in una singola sede, il nuovo wall plate AP225W di WatchGuard è perfetto per ambienti MDU (multiple dwelling unit) come campus scolastici, spazi di coworking, condomini, hotel, ecc. Questo AP è dotato di radio a doppia banda simultanea da 5 GHz e 2,4 GHz e supporta una velocità dati fino a 867 GHz e 400 Mbps rispettivamente, offrendo una copertura Wi-Fi ampia, veloce e affidabile. Per le scuole e le imprese alle prese con la gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19, questo tipo di accesso Wi-Fi sicuro e veloce è fondamentale per supportare l’apprendimento a distanza e il remote working, oltre al distanziamento sociale. Gli amministratori possono anche collegare fino a tre dispositivi di rete all’AP utilizzando una porta di uscita PoE 802.3af (mentre contemporaneamente si utilizzano le sue tre porte Ethernet) per ridurre drasticamente i costi di cablaggio e transizione.

Oltre alle prestazioni di livello enterprise, AP225W offre semplici funzionalità di gestione basate su cloud e la tecnologia brevettata Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) di WatchGuard per bloccare gli attacchi Wi-Fi. Per i fornitori di servizi gestiti (MSP), la flessibilità e le funzionalità di sicurezza del prodotto offrono elementi convincenti per differenziarsi dalla concorrenza, proteggere nuovi clienti nei mercati MDU e creare nuovi flussi di entrate.

Soddisfare le esigenze di connettività outdoor: il nuovo WatchGuard AP327X

Oggi più che mai, le persone si aspettano un accesso Wi-Fi ovunque. In effetti, si prevede che il mercato globale del Wi-Fi outdoor raggiungerà i 63,25 miliardi di dollari entro la fine del 2023 (rispetto ai 28,51 miliardi di dollari del 2017). Il nuovo AP327X di WatchGuard è progettato per offrire una connettività Wi-Fi rapida e sicura in ambienti outdoor come magazzini, cantieri di produzione, centri commerciali, zone Wi-Fi pubbliche e cittadine, campeggi, ecc. Questo nuovo prodotto presenta un alloggiamento con grado di protezione IP67 ed è dotato di quattro connettori di tipo N che supportano una varietà di antenne esterne, per offrire più flessibilità a chi progetta reti Wi-Fi per implementare segnali direzionali e omnidirezionali quando necessario.

Grazie alla gestione centralizzata basata su cloud e alla tecnologia WIPS di WatchGuard, gli MSP possono sfruttare le capacità del nuovo AP327X sia per stabilire nuovi servizi ricorrenti per i clienti esistenti, sia per acquisire nuovi clienti che necessitano di un Wi-Fi outdoor sicuro e ad alte prestazioni.

Le opportunità per gli MSP

L’opportunità per gli MSP in questo spazio sta crescendo rapidamente, con alcune stime che prevedono che il mercato globale delle soluzioni Wi-Fi gestite raddoppierà a $ 6,11 miliardi entro il 2022, da $ 3,07 miliardi del 2017. Quando gli AP di WatchGuard sono gestiti con WatchGuard Wi-Fi Cloud, le organizzazioni di fascia media e gli MSP che li supportano possono estendere la loro capacità di integrare ambienti wireless fidati in contesti MDU e in implementazioni in outdoor. Allo stesso tempo, l’interfaccia di gestione Wi-Fi centralizzata offre agli utenti funzioni intelligenti di visibilità, risoluzione dei problemi e di verifica dello stato di salute della rete, oltre a potenti analisi basate sulla posizione, strumenti di engagement degli ospiti e altro ancora.