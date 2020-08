RS Components distribuisce la gamma completa di contattori compatti Eaton per un risparmio di spazio fino al 40%

Il contattore DILMT Moeller di Eaton offre una soluzione flessibile e facile da integrare per i costruttori di macchine

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, partner multicanale globale per clienti e fornitori industriali, distribuisce la serie completa di contattori compatti DILMT Moeller del marchio Eaton.

Facili da integrare in una varietà di macchine e sistemi industriali, i contattori consentono un risparmio di spazio fino al 40%, il che significa maggiore flessibilità nella progettazione e costi ridotti. Se installati nel pannello di controllo di una macchina, cinque dispositivi occupano all’incirca lo stesso spazio di tre contattori convenzionali.

Disponibili in quattro dimensioni, i contattori DILMT sono in grado di gestire correnti da 7 A a 95 A e possono essere utilizzati per avviare motori fino a 45 kW o per commutare carichi industriali. Sono ideali per applicazioni AC-1 e, in combinazione con un relè di protezione motore ZBT montato direttamente, sono perfetti anche per la commutazione e la protezione di macchine asincrone (AC-3). Durevoli ed affidabili, i contattori DILMT assicurano una lunga durata fino a 1.500.000 cicli.

Grazie alle configurazioni flessibili di contatti ausiliari, i contattori sono altamente adattabili e soddisfano i requisiti specifici di una varietà di progetti e applicazioni per macchine. Le opzioni di configurazione comprendono fino a tre contatti ausiliari montati frontalmente e contatti ausiliari montati lateralmente.

I contattori DILMT sono attualmente disponibili con larghezze di 27 mm, 36 mm, 55 mm e 72 mm e correnti di 12 A, 32 A, 65 A e 95 A.

La serie di contattori DILMT Moeller di Eaton è ora disponibile presso RS in vari mercati della regione EMEA.