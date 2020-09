La società di IT Illogic ha scelto Logitech per semplificare e rendere più coinvolgenti gli scambi tra colleghi, collaboratori e clienti in tutto il mondo

Illogic, società di Innovation Technology che realizza progetti di extended reality e di intelligenza artificiale in tutto il mondo, ha scelto Logitech per l’allestimento delle sue sale riunioni nelle sue sedi di Torino, Milano e Palermo.

Obiettivo: semplificare e rendere più coinvolgente la comunicazione tra colleghi dislocati nei tre uffici dell’azienda, collaboratori esterni e clienti internazionali.

La particolare natura dei progetti portati avanti da Illogic, la costante interazione tra le tre sedi dell’azienda e l’intensificazione delle relazioni con Russia e Medio Oriente, hanno, infatti, fatto emergere la necessità di adottare un sistema di comunicazione più efficace delle chiamate da PC, in grado di garantire il coinvolgimento professionale ed emozionale degli interlocutori.

L’esigenza di rimanere costantemente in contatto con numerosi clienti e collaboratori esterni rendeva inoltre necessario l’utilizzo di sistemi facilmente compatibili con piattaforme di videoconferenza diverse da quella adottata da Illogic.

Dialogo costante tra colleghi con Logitech Rally Plus e MeetUp

Progetti digitali innovativi come quelli sviluppati da Illogic, richiedono tecnologie di comunicazione a distanza che garantiscano un’elevata fedeltà. Dopo numerose valutazioni e grazie al supporto del partner di Logitech Ayno Videoconferenze – Rivenditore Certificato di soluzioni Logitech e Zoom – Illogic ha orientato la sua scelta verso il sistema per videoconferenze Logitech Rally Plus, che offre qualità Ultra HD Premium e sistema automatico di ottimizzazione audio e video, per un’esperienza utente sempre più naturale, come negli incontri di persona, e la videocamera all-in-one Logitech MeetUp, dal design compatto e dalla qualità eccellente per le sale riunioni di piccole dimensioni.

Grazie all’adozione delle soluzioni di video-collaborazione Logitech nelle proprie meeting room, Illogic ha potuto mantenere un dialogo costante e impeccabile tra colleghi, collaboratori esterni e clienti, anche in periodi di distanziamento sociale. Le performance di alta qualità e la semplicità d’uso di Logitech Rally Plus e MeetUp hanno inoltre consentito l’immediato apprezzamento e utilizzo delle soluzioni di video-collaborazione da parte di tutti i dipendenti e collaboratori di Illogic.

L’installazione priva di cavi e il design elegante delle due soluzioni adottate hanno infine reso possibile l’allestimento di sale meeting di rappresentanza accoglienti e di classe, permettendo di ridurre le trasferte di lavoro.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Laura Canova, Enterprise Channel Marketing Manager di Logitech Italia: «Quando non è possibile incontrarsi di persona, è molto importante poter andare oltre la semplice comunicazione verbale, soprattutto se l’oggetto della comunicazione sono progetti complessi e ambiziosi come quelli elaborati da Illogic in tutto il mondo. Anche per questo, la scelta del sistema più adeguato alle esigenze dell’azienda celava in sé un’elevata responsabilità e siamo molto soddisfatti di aver esaudito tutte le richieste del cliente: qualità impeccabile, facilità d’uso, flessibilità e ottimo rapporto qualità-prezzo».

Per Riccardo Foresto, Sales Manager di Illogic: «Le chiamate da PC non garantivano più la performance necessaria per una collaborazione efficace. La soluzione Logitech ha incontrato la massima soddisfazione di ogni manager e dipendente dell’azienda, sia in termini di performance che di design. Imbattibile il rapporto qualità-prezzo!».