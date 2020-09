A meno di un anno dalla costituzione della Business Unit il distributore ferrarese ICOS arruola nuovi professionisti e si dota di un solido portfolio di soluzioni di sicurezza indirizzate sia al mercato Enterprise sia alle PMI

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e sicurezza IT, ha completato la prima fase dell’implementazione della nuova divisione Cybersecurity annunciata lo scorso novembre costruendo, in soli 10 mesi, un solido portfolio di soluzioni per la sicurezza.

Presente sul mercato dal 1987, con sedi a Ferrara, Milano, Roma e Bolzano, ICOS ha ampliato la propria offerta di soluzioni per la Cybersecurity, già forte delle partnership con Sophos ed ESET, siglando nuovi accordi di distribuzione con Clavister, Cyberoo, DFlabs, ITsMine, i-Vertix e Safetica, riuscendo così a coprire ampiamente le più svariate richieste provenienti dal mercato.

Pur nel difficile contesto che ha contrassegnato il recente periodo ICOS ha rafforzato l’organizzazione dedicata alla sicurezza con l’inserimento in organico di ben quattro nuovi professionisti: due Product Manager, un Sales Account e un Presales Engineer. Un quinto specialista si aggiungerà a breve nell’area marketing. Anche grazie a questo potenziamento l’azienda è stata in grado di avviare con soddisfazione il business relativo ai nuovi prodotti e lavorerà nei prossimi mesi per farli crescere secondo gli obiettivi, mantenendo viva l’attenzione nel valutare nuove partnership che possano ulteriormente arricchire e valorizzare il portfolio offerto.

“ICOS, grazie agli importanti accordi di distribuzione siglati negli ultimi mesi, attraverso un’organizzazione efficiente e una riconosciuta capacità di relazione con il canale, è in grado di valorizzare vendor leader e consolidati sul mercato come Sophos ed ESET, e al tempo stesso spingere la crescita dei nuovi brand, tra cui i recenti accordi con le società hi-tech completamente italiane quali Cyberoo, DFLabs e i-Vertix, attraverso attività congiunte di enablement e affiancamento, nonché azioni di business development e stimolo della domanda” sottolinea Federico Marini, Managing Director di ICOS.

Dell’offerta ICOS oggi fanno quindi parte i vendor sul mercato quali:

ESET, specialista globale nel mercato della cybersecurity, si dedica allo sviluppo di soluzioni di sicurezza altamente performanti, sia per privati sia per aziende, orientate all’individuazione e alla rimozione di tutte le forme già conosciute ed emergenti di malware. La linea completa di soluzioni di sicurezza create da ESET protegge tutti i tipi di ambienti e piattaforme informatiche, dalle workstation ai server, fino ai cellulari, aiutando la propria clientela a conseguire e gestire la massima sicurezza possibile contro ogni tipo di minaccia informatica.

Sophos protegge oltre 400mila organizzazioni in più di 150 paesi dalle più avanzate minacce informatiche. Basate sul supporto dei SophosLabs, le soluzioni realizzate per il cloud e ottimizzate con intelligenza artificiale si adattano e si evolvono per garantire la sicurezza di endpoint e reti contro tutte le tattiche e le tecniche utilizzate dai cybercriminali, anche quelle mai osservate in precedenza.

A questi brand, si affiancano le soluzioni di Clavister, attiva nei settori della sicurezza di rete e firewall; di Cyberoo, vendor hi-tech che opera nell’ambito dei servizi di security gestiti, analisi deep & Dark web; di DFLabs, specialista nelle funzionalità SecOps che propone IncMan SOAR, l’unica piattaforma per l’orchestrazione, l’automazione e la risposta alle problematiche di sicurezza; di Safetica, con il proprio software di sicurezza che offre una completa soluzione DLP (Data Loss Prevention); di i-Vertix per il Network, log & asset management che fornisce soluzioni flessibili per migliorare la User Experience e semplificare la gestione delle infrastrutture IT.

ITsMine, la partnership più recente, propone Beyond DLP, una soluzione DLP per la protezione automatica dalle minacce interne ed esterne attraverso l’utilizzo di Intelligenza Artificiale, analisi del comportamento e delle tecniche di intrusione.

“Vantiamo a portfolio una buona gamma di soluzioni per aiutare rivenditori e partner nel prevenire e proteggere ogni minaccia informatica ai dati dei propri clienti, ma il percorso è appena iniziato e proseguiremo nello scouting per identificare le eccellenze tecnologiche, sia nel nostro paese sia a livello internazionale – conclude Marini di ICOS –. Stiamo sviluppando importanti sinergie anche con Sangfor, vendor globale di primo piano che è specializzato nella fornitura di soluzioni innovative di cloud computing e di network security, il cui brand pur non rientrando nella nostra divisione di Cybersecurity, si integra perfettamente nei progetti che coinvolgono la sicurezza e le soluzioni di network optimization di nuova generazione SD-WAN.”