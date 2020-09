Lenovo annuncia una serie di PC ThinkPad e ThinkStation con sistema operativo Ubuntu preinstallato

Lenovo annuncia un’estensione globale del proprio portfolio Linux, includendo nel programma di certificazione, annunciato lo scorso giugno, i PC con sistema operativo Ubuntu LTS di Canonical preinstallato. Già disponibili per le aziende su richiesta specifica, è da oggi possibile accedere a un portfolio di circa 30 dispositivi con sistema operativo Ubuntu preinstallato sul sito di Lenovo. Il portfolio di PC comprende: 13 workstation ThinkStation e ThinkPad Serie P e 14 laptop ThinkPad T, X, X1 e serie L, tutti con la versione 20.04 LTS di Ubuntu, tranne la serie L che sarà dotata della versione 18.04.

“La vision di Lenovo ‘Smarter Technology for All’ significa veramente che le tecnologie intelligenti saranno a disposizione di tutti. L’annuncio di giugno sulla certificazione dei dispositivi è stato un passo nella giusta direzione di abilitare gli utenti a installare Linux direttamente e con maggiore flessibilità. L’obiettivo di Lenovo è di rimuovere le complessità e fornire alla comunità Linux l’esperienza di alto livello per cui siamo rinomati fra i nostri clienti. Ecco perché siamo andati un passo oltre in modo da fornire dispositivi predisposti per Linux”, ha dichiarato Igor Bergman, Vice President, PCSD Software & Cloud di Lenovo.

Questa estensione firmata da Lenovo porta con sé una maggiore accessibilità alle app, librerie e tool open source per aumentare la produttività degli sviluppatori. Questo offre non solo un’esperienza d’uso ottimale fin dal primo avvio, senza dover affrontare i dispendiosi processi di installazione di Linux sul proprio dispositivo Lenovo, ma offre anche una maggiore scelta di prodotti tra cui scegliere per la comunità dei programmatori, sviluppatori di software, professionisti dell’IA e altri utenti di Linux.

“L’estensione della certificazione di Lenovo ai dispositivi precaricati con Ubuntu mostra un grande impegno verso l’open source e la comunità Linux. Con il crescere dell’adozione di Linux da parte di sviluppatori e analisti di dati, che va di pari passo con il presentarsi di nuovi carichi di lavoro, questa collaborazione consente alle imprese di fornire ai propri dipendenti dispositivi stabili nel lungo periodo, oltre a una maggiore sicurezza e a una gestione semplificata dell’IT”, ha commentato Dean Henrichsmeyer, VP Engineering di Canonical.

Fornendo questi dispositivi precaricati con la versione OEM di Ubuntu, Lenovo toglie un elemento di complessità, fornendo anche agli utenti un supporto telefonico e via web per la gestione di soluzioni legate alla piattaforma Linux.

Disponibilità

Comprese in questo programma di espansione globale sono i seguenti dispositivi Lenovo ThinkPad e ThinkStation, disponibili a livello globale a partire da settembre 2020 e presentati in diverse fasi nel corso del 2021: ThinkPad T14 (Intel e AMD)

ThinkPad T14s (Intel e AMD)

ThinkPad T15p

ThinkPad T15

ThinkPad X13 (Intel e AMD)

ThinkPad X13 Yoga

ThinkPad X1 Extreme Gen 3

ThinkPad X1 Carbon Gen 8

ThinkPad X1 Yoga Gen 5

ThinkPad L14

ThinkPad L15

ThinkPad P15s

ThinkPad P15v

ThinkPad P15

ThinkPad P17

ThinkPad P14s

ThinkPad P1 Gen 3

ThinkStation P340

ThinkStation P340 Tiny

ThinkStation P520c

ThinkStation P520

ThinkStation P720

ThinkStation P920

ThinkStation P620