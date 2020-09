Unicamente progettate per accelerare qualsiasi trasferimento, le nuove unità SanDisk Extreme raggiungono una velocità di circa due volte superiore rispetto alla generazione precedente per trasferire contenuti pesanti con facilità

Western Digital annuncia le due nuove unità SanDisk portable SSD capaci di raggiungere una velocità di circa due volte superiore rispetto alle generazioni precedenti. SanDisk Extreme e SanDisk Extreme Pro portable SSD sono state appositamente progettate per rispondere alle odierne esigenze di gestire contenuti di alta qualità. Fotografi professionisti, operatori video e appassionati cercano soluzioni affidabili con livelli di performance e di velocità sorprendenti.

Disponibili con capacità fino a 2TB, le nuove unità NVMe sono ideali per creare contenuti straordinari o acquisire e trasferire filmati video in 4K e 8K con facilità. L’unità di punta SanDisk Extreme Pro portable SSD si presenta con uno chassis in alluminio che consente di mantenere temperature basse anche durante carichi di lavoro pesanti e un involucro in silicone per resistere ai ritmi della produzione. Queste unità inoltre garantiscono che i contenuti siano al sicuro grazie alla protezione con password e al sistema di crittografia hardware AES a 256-bit.

Resistenza e ottimi livelli di prestazioni SSD

Progettate per uso professionale, le nuove unità SanDisk portable SSD sono state pensate per gestire i compiti più sfidanti – a casa, in ufficio o in qualsiasi altro luogo. SanDisk Extreme portable SSD è ideale per tutti coloro che necessitano di un prodotto che sia veloce, durevole e con alta capacità di memoria, mentre l’unità SanDisk Extreme PRO è stata progettata per professionisti che hanno bisogno di livelli di performance superiori e di un’unità che li possa seguire ovunque vadano.

Caratteristiche principali

● SanDisk Extreme Portable SSD

o Unità portatile ad alta capacità con prestazioni SSD NVMe, velocità di lettura fino a 1050MB/s e velocità di scrittura fino a 1000MB/s perfetta per creare contenuti straordinari o acquisire riprese video incredibili.

o Per garantire una durata maggiore, l’unità è dotata di protezione dalle cadute fino a due metri e di certificazione IP55 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

o Il guscio esterno in silicone offre una sensazione piacevole al tatto e una protezione ulteriore.

o Protezione dei contenuti con sistema di password e un’avanzata crittografia hardware AES a 256-bit

● SanDisk Extreme PRO Portable SSD

o Risparmia tempo nell’archiviazione e nel trasferimento di dati con le straordinarie performance SSD NVMe che raggiungono una velocità fino a 2000MB/s in lettura e scrittura.

o Lo chassis in alluminio agisce come un dissipatore di calore per consentire di raggiungere e mantenere velocità elevate senza surriscaldare l’unità.

o La protezione da cadute fino a due metri e la certificazione IP553 rende l’unità abbastanza resistente da affrontare qualsiasi avventura. Lo chassis in alluminio e il guscio in silicone offrono una sensazione piacevole al tatto e un’ulteriore protezione.

o Protezione dei contenuti con sistema di password e un’avanzata crittografia hardware AES a 256-bit

Grazie al pratico passante per moschettone è possibile fissare l’unità alla cintura o allo zaino. Le nuove unità sono compatibili con PC e Mac. Oltre a trasferire i contenuti su PC o laptop, i nuovi prodotti consentono agli utenti di eseguire il backup dei dati presenti su mobile in maniera rapida e semplice grazie alla compatibilità con una serie di smartphone con USB Type-C.