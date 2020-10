AVM e Open Fiber unite a sostegno dei consumatori e delle aziende che desiderano ottenere l’eccellenza nelle connessioni in fibra ottica FTTH

AVM, produttore leader di dispositivi per la banda larga per DSL, cavo, LTE e fibra e Open Fiber, l’operatore wholesale-only che sta realizzando un’infrastruttura interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) hanno siglato un accordo al fine di offrire ai consumatori e alle aziende italiane, attraverso gli Operatori partner di OF, l’eccellenza nelle connessioni in fibra ottica FTTH.

L’accordo stabilisce che tutti i partner di Open Fiber nella fornitura di servizi di connessione possano mettere a disposizione dei loro clienti un modem router FRITZ!Box, una linea di prodotto con prestazioni eccezionali in grado di offrire la miglior esperienza di navigazione possibile, anche in Wi-Fi.

Si comincia con due prodotti

I clienti potranno scegliere da subito uno tra i due prodotti di punta di AVM: il FRITZ!Box 7590, il pluripremiato modem con Wi-Fi Dual Band AC+N, fino a 2500 Mb/s in grado di soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti, e il il FRITZ!Box 7530, potente e stabile, che assicura prestazioni e copertura molto elevate, con Wi-Fi Dual Band AC+N fino a 1266 Mb/s.

Entrambi i prodotti utilizzano la tecnologia Mesh, che garantisce una copertura senza paragoni e hanno funzionalità specifiche per lo smart working, per lo streaming e il gaming, oltre a servizi personalizzabili di parental control e telefonia. La partnership si amplierà nel corso dei prossimi mesi alle nuove soluzioni tecnologiche WiFi6 che saranno lanciate sul mercato.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Domenico Dichiarante, Head of Operational Marketing di Open Fiber: «Open Fiber intende ampliare l’offerta dei propri servizi permettendo a tutti gli operatori di offrire prodotti a elevate prestazioni e di migliorare la customer experience del cliente finale attraverso l’attivazione e la certificazione, da parte del tecnico Open Fiber, della fibra e del router WiFi. In quest’ottica, la partnership con AVM è un ulteriore conferma della mission di Open Fiber: garantire a tutti i nostri partner la possibilità di sviluppare servizi d’eccellenza per tutti i loro clienti».

Per Giovanni Cristi, Head of Telco Italy & Senior Business Development Manager di AVM Italia: «L’accordo con Open Fiber è un’eccellenza europea. È un orgoglio per noi aver stretto questa partnership con l’obiettivo di offrire la miglior customer experience di navigazione Wi-Fi con tutti i muscoli dell’FTTH. I nostri FRITZ!Box sono da sempre riconosciuti per la qualità e la stabilità. Il miglior connubio possibile, valorizzato ancor di più in un periodo dove la connettività è ormai fondamentale per tutti, dal lavoro all’istruzione dei nostri figli».