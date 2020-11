Tech Data lancia una nuova partnership per la distribuzione a livello europeo di Bang & Olufsen rafforzando il suo portafoglio di soluzioni per la “casa intelligente”

Tech Data ha annunciato una nuova partnership per la distribuzione di Bang & Olufsen, azienda leader nel settore audio. Grazie a questa partnership, i clienti del distributore in Europa possono accedere alla gamma di prodotti audio di fascia alta di Bang & Olufsen, tra cui gli altoparlanti portatili per la “casa intelligente” che lavorano all’unisono con l’Assistente Google. Tech Data supporterà Bang & Olufsen nell’accelerazione delle vendite dei suoi prodotti nella regione, in particolare nei punti vendita al dettaglio non a marchio Bang & Olufsen e nei segmenti B2B.

Luc Van Huystee, vicepresidente del segmento Mobility and Consumer Electronics Solutions per l’Europa presso Tech Data, ha dichiarato: “Bang & Olufsen è un marchio di prodotti audio di fama mondiale e questa nuova partnership rappresenta un’opportunità entusiasmante per i nostri partner di offrire una gamma di prodotti per la “casa intelligente” altamente innovativa e di qualità ai loro clienti finali della regione. Non vediamo l’ora di sfruttare la forza e la portata delle nostre capacità di vendita e di marketing digitale per estendere il raggio d’azione dell’offerta di prodotti Bang & Olufsen tra i nostri clienti di canale in Europa.”

Jorge Aguiar, vicepresidente presso Bang & Olufsen, Europa, ha dichiarato: “Tech Data ha una solida esperienza nel settore dell’elettronica di consumo e delle analisi approfondite del mercato europeo, e non vedo l’ora di instaurare una proficua collaborazione. Tech Data ci aiuterà a scalare il nostro business e a rafforzare la nostra presenza nei segmenti multimarca e nel B2B, e non ho dubbi che lavorare con uno dei distributori leader in questa regione ci aiuterà ad aumentare le vendite dei nostri prodotti.”