La nuova soluzione di Unified Communications in cloud di Avaya sarà disponibile sul mercato italiano a partire da metà dicembre 2020

Avaya e RingCentral annunciano che Avaya Cloud Office by RingCentral, la soluzione di comunicazione unificata che offre messaggistica di gruppo e riunioni video mediante cloud pubblico, sarà disponibile in cinque dei maggiori paesi europei – Italia, Austria, Belgio, Germania e Spagna – a partire da metà dicembre 2020.

Con l’introduzione in questi cinque nuovi mercati, Avaya Cloud Office consolida e amplia la propria presenza a livello globale e raggiunge un totale di 12 paesi raggiunti a partire dal lancio negli Stati Uniti nello scorso marzo. Avaya ha già pianificato il lancio di Avaya Cloud Office in ulteriori mercati nel corso del 2021. L’annuncio dell’arrivo in Italia arriva poche settimane dopo che Avaya e RingCentral hanno comunicato la disponibilità di Avaya Cloud Office in Irlanda, Francia e Paesi Bassi.

“Il lancio di Avaya Cloud Office conferma la nostra volontà di portare l’innovazione del cloud, del software e dei servizi as a service ad una platea sempre più ampia di clienti offrendo una soluzione all-in-one, semplice, che indirizza i bisogni di comunicazione e collaborazione fondamentali in questo momento critico” ha commentato Massimo Palermo, Country Manager Avaya Italia. “Avaya Cloud Office è in grado di offrire la flessibilità e l’agilità che le aziende italiane, in particolare le Piccole e Medie Imprese, richiedono per assicurare la continuità delle proprie attività in questo particolare contesto storico, ma anche per assecondare il crescente bisogno di lavorare in smart working e, guardando in prospettiva, una volta terminata la fase emergenziale, per portare a termine il processo di trasformazione digitale, innovare il proprio modello di business e affrontare le sfide di quello che sarà il New Normal”. Palermo ha poi sottolineato anche come “Con questa nuova soluzione, Avaya offre l’opportunità a partner nuovi e a partner esistenti di ampliare il proprio business e la loro value proposition offrendo un’innovativa ed efficiente soluzione di cloud pubblico.”

“L’ultima analisi di Frost & Sullivan del mercato europeo UCaaS rileva che le aziende europee saranno sempre più distribuite geograficamente a fronte di un numero sempre crescente di dipendenti che lavorano in remoto e in mobilità, dell’allargamento della base clienti, dell’aumento dei canali dei rivenditori e dell’espansione delle catene di fornitura in più paesi e regioni, “ commenta Elka Popova, Vice President – Information & Communications Technologies, Frost & Sullivan. “Questa tendenza guiderà la domanda di modelli flessibili di utilizzo della tecnologia, mobilità e strumenti di collaborazione avanzati. Infatti, l’83% dei responsabili delle decisioni di investimento, che operano all’interno di aziende IT o di telecomunicazioni e che hanno risposto al nostro sondaggio, prevede che entro il 2021 le proprie aziende avranno migrato in cloud gran parte o perfino l’intero carico di lavoro legato alla telefonia aziendale. Avaya Cloud Office offre valore aggiunto alle aziende che desiderano adottare soluzioni cloud flessibili e ricche di funzionalità per garantire la business continuity e migliorare la collaborazione tra i team distribuiti”.

Oltre alle feature già disponibili, i clienti di Avaya Cloud Office potranno utilizzare nuove funzionalità, tra cui:

Esperienza utente migliorata: un tema di fondo scuro semplifica la visualizzazione, l’integrazione con Microsoft O365 e i contatti Google facilitano la comunicazione e gli aggiornamenti del telefono desktop migliorano la navigazione.

Nuove funzionalità di chiamata: gli utenti potranno passare da una chiamata vocale a una videochiamata con un solo clic, rispondere alle chiamate indirizzate ad altri utenti e impostare l’overflow della coda verso gli interni in modo che un numero maggiore di chiamate ricevano una risposta e non siano dirottate alla segreteria telefonica

Esperienza e sicurezza delle riunioni video migliorate: gli utenti avranno a disposizione i controlli di amministratore, host e moderatore e una protezione attraverso password. Inoltre, i partecipanti al meeting avranno la possibilità di cambiare la visualizzazione della galleria video e scegliere tra uno dei due nuovi layout: Film Strip e Active Speaker. Questa funzionalità migliora l’esperienza degli utenti che potranno così concentrare la propria attenzione su chi sta parlando o presentando in quel momento senza distrazioni da parte degli altri partecipanti alla riunione.

Miglioramento continuo degli strumenti di migrazione: per accelerare l’onboarding dei clienti ad Avaya Cloud Office. Le configurazioni attualmente utilizzate da parte dei clienti, come gruppi di pagine e messaggi di saluto utente possono essere trasferite rapidamente su Avaya Cloud Office

“Le aziende europee continuano ad adattarsi per fronteggiare l’impatto del COVID-19 e per questo hanno bisogno di una soluzione di comunicazione affidabile e flessibile che metta in grado i dipendenti di comunicare da qualsiasi luogo, utilizzando qualsiasi dispositivo e in qualsiasi modalità”, ha affermato Phil Sorgen, Chief Revenue Officer, RingCentral. “A partire dal lancio congiunto di Avaya Cloud Office a marzo e poi con l’annuncio della disponibilità in nuovi paesi, abbiamo aiutato le aziende ad adattarsi rapidamente ad un contesto di mercato in evoluzione e ora non vediamo l’ora di fare lo stesso per un numero sempre maggiore di clienti in tutta Europa”.