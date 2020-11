L’app “Marking system” di Phoenix Contact consente agli utenti di trovare facilmente e rapidamente soluzioni di marcatura adatte a qualsiasi esigenza, creare le etichette e stamparle su una stampante Phoenix Contact compatibile

In particolare, la navigazione a menu di facile utilizzo e sensibile al contesto dell'app gratuita, disponibile in 19 lingue, consente un processo di marcatura efficiente per ogni applicazione.

Grazie alle procedure guidate integrate, il materiale di marcatura può essere selezionato in modo semplice e veloce tra le oltre 3000 soluzioni di siglatura per tre tecnologie di marcatura. Una volta trovato il materiale desiderato, la progettazione della soluzione di marcatura individuale e specifica per l’applicazione può essere implementata rapidamente, anche senza particolari conoscenze pregresse. Il fatto che l’etichettatura richiesta possa essere creata direttamente in loco rappresenta un vantaggio decisivo. La stampante mobile è controllata via Bluetooth tramite un telefono cellulare o un tablet dotato di Android o iOS. I modelli di etichette progettati possono anche essere salvati per un uso futuro.

L’app è disponibile online e offline. Grazie agli aggiornamenti automatici, è sempre disponibile l’ultima versione del software.