Alla lineup di Monitor Signage UHD di LG si aggiungono due nuove proposte, le serie UL3G e UH5F-H

LG Electronics presenta le novità della lineup di Monitor Signage con risoluzione Ultra HD (serie UL3G e UH5F-H) che si inseriscono perfettamente in qualsiasi contesto professionale garantendo un’esperienza immersiva unica grazie alla capacità di restituire colori vivaci e dettagli nitidi.

Il modello UL3G, disponibile in sei formati (43”, 50”, 55”, 65”, 75”, 86″) con risoluzione 3,840 x 2,160 (Ultra HD) è in grado di offrire immagini eccellenti e di migliorare la produttività aziendale in qualsiasi contesto professionale. Disporre di immagini Ultra HD anche su grandi schermi offre un’esperienza immersiva unica e una definizione quattro volte superiore a quella offerta da un monitor Full HD. Dotati di tecnologia IPS e luminosità da 300 a 400nit questi pannelli offrono una qualità visiva straordinaria, indipendentemente dall’angolo di visione: ogni pixel riproduce colori molto vicini alla realtà, senza alcuna distorsione. Fatta eccezione per il formato da 86”, i display di questa serie sono dotati di interfaccia grafica dedicata per l’utilizzo in modalità Portrait che consente di beneficiare dei menù col corretto orientamento e a pieno schermo anche nei casi di installazioni in posizione verticale.

In un’era in cui la comunicazione visiva è sempre più importante, la necessità di comunicare e condividere in modo più efficace, anche a distanza, informazioni dinamiche diventa cruciale per il buon funzionamento di un’azienda. Per rispondere a questa necessità, la nuova serie UL3G, così come altri display Ultra HD di LG, è compatibile con varie soluzioni di videoconferenza di Cisco. Progettato per essere utilizzato con i Kit Cisco Spark Room, questo monitor certificato si configura automaticamente, sin dal primo utilizzo, garantendo un supporto completo per ogni funzione avanzata tramite il controller Cisco Touch 10. La compatibilità con questi avanzati dispositivi di video conference consente a questa soluzione una maggiore intelligenza e fruibilità nelle sale riunioni di piccole, medie e grandi dimensioni. La serie UL3G, inoltre, è certificata Crestron Connected per offrire un’elevata compatibilità con i controlli AV professionali e per garantire perfetta integrazione e un controllo automatizzato, aumentando l’efficienza della gestione aziendale.

Questi display, in grado di funzionare per 16 ore al giorno, sono ideali per le esigenze delle aziende, soprattutto per le presentazioni nelle meeting room. Con il Quad Core SoC integrato è in grado di eseguire più compiti contemporaneamente, fornendo al contempo una riproduzione fluida dei contenuti senza la necessità di un lettore multimediale. Inoltre, è dotato della piattaforma webOS 4.1 smart signage di LG che consente una navigazione intuitiva e il controllo semplificato di numerose funzioni.

Alla lineup di Monitor Signage UHD di LG si aggiunge anche la serie UH5F-H che rispetto al precedente è in grado di funzionare per 24 ore al giorno. Disponibile in più formati da 43 a 98″ (43, 49, 55, 65, 75, 86, 98″), con risoluzione 3,840 x 2,160 (UHD), pannello IPS e luminosità da 500 nit questo display offre colori e dettagli davvero realistici ed accurati.

Per questo modello che arricchisce la fascia premium della linea Ultra HD, LG ha pensato anche a come evitare i fastidiosi riflessi che ci possono essere in condizioni di luce intensa grazie a un trattamento del display anti-riflesso con haze al 28% che migliora la visibilità delle immagini e la leggibilità del testo quando ci si trova in ambienti molto luminosi. Anche questo modello dispone di Quad Core SoC integrato per l’esecuzione di più compiti contemporaneamente e della piattaforma webOS 4.1 smart signage di LG per semplificare l’esperienza d’uso dell’utente.

Oltre all’eccellente qualità delle immagini la serie UH5F-H si presenta con un design sottile che unito al Portrait mode lo rendono perfetto per poter essere inserito in qualsiasi spazio professionale. Inoltre, questo display è certificato IP5x che assicura al prodotto di essere completamente protetto dalla polvere, eliminando il rischio che le prestazioni vengano compromesse nel tempo.