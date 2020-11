Tech Data Italia e lo specialista tedesco di backup SEP AG firmano un accordo di distribuzione

Tech Data Italia ha annunciato di aver firmato un accordo di distribuzione con il produttore tedesco SEP AG.

SEP sviluppa soluzioni ibride di Backup & Disaster Recovery per la protezione di ambienti informatici eterogenei e multipiattaforma.

Grazie all’accordo di distribuzione, i partner e reseller Tech Data hanno ora accesso a una delle soluzioni di Backup & Disaster Recovery più all’avanguardia sul mercato.

Dal 1992 SEP sviluppa e distribuisce soluzioni per la protezione dati capaci di eseguire in modo affidabile, sicuro ed efficace il backup di tutti i sistemi operativi più diffusi, oltre a una vasta gamma di ambienti virtuali, applicazioni e database.

L’ampio supporto per complessi ambienti IT rende la soluzione di SEP unica nel suo genere rispetto ad altre soluzioni di mercato. Numerose partnership e certificazioni di produttori come SAP, Red Hat, IBM, Lenovo e HPE contraddistinguono l’ampio portafoglio di SEP.

Un chiaro vantaggio è dato dal fatto che SEP ha sede in Europa, pertanto i partner e i rivenditori Tech Data possono contare su una soluzione “Made in Germany” in grado di garantire la conformità ai requisiti per la protezione dei dati e certezza giuridica grazie alla sicurezza tecnica.

Silvia Zagaria, Software Division Manager e Nicole Nosotti, Category Manager Software, presso Tech Data Italia, affermano:

“Siamo contente di poter offrire ai nostri partner e reseller un affermato produttore tedesco e soluzioni di Backup pluripremiate, sempre in grado di ottenere eccellenti valutazioni tra i sondaggi dei clienti. Grazie soprattutto alle numerose possibilità di integrazione con IBM, Lenovo, HPE, RedHat e SAP, i nostri partner e reseller possono ottenere numerosi vantaggi. Per noi SEP rappresenta un’eccellente valore aggiunto al nostro portafoglio. Non vediamo l’ora di lavorare con loro”.

Georg Moosreiner, CEO e co-fondatore di SEP afferma:

“Tech Data e SEP si integrano benissimo grazie alle loro competenze perfettamente allineate nell’ambito dell’IT professionale. Siamo lieti di lavorare con un distributore forte, con un’ampia base di clienti e un’esperienza nel settore B2B. La forte attenzione alle tecnologie di prossima generazione e un consolidato portafoglio end-to-end sono in linea con la direzione strategica di SEP”.

I partner e rivenditori Tech Data avranno accesso immediato all’intera gamma di prodotti SEP.

Oltre a un programma commerciale specializzato in grado di offrire ai partner la protezione del progetto garantendo il miglior prezzo possibile, a lead qualificate, nonché a formazioni e certificazioni personali, i partner possono anche accedere a un supporto 24/7.