Il Gruppo Esprinet è stato nominato Miglior Distributore Retail in Italia secondo l’indagine ChannelWatch 2020 di CONTEXT.

ChannelWatch di CONTEXT è tra i principali sondaggi online a livello mondiale rivolti ai rivenditori IT, che fornisce informazioni chiave sul comportamento, le opinioni e le previsioni di oltre 7.000 IT reseller ogni anno. Come parte del sondaggio, i partecipanti in ogni paese nominano i distributori con cui lavorano per i premi “Distributor of the Year” di CONTEXT.

Velocità di azione e reazione, flessibilità sul credito, una logistica efficiente e “customizzata”, un’offerta commerciale basata su un’ampia numerica di brand e costante disponibilità di prodotto e la gestione delle allocazioni di prodotto in situazioni di shortage, sono gli elementi principali che contraddistinguono l’attività di Esprinet in ambito Retail e che hanno permesso al distributore di ricevere il riconoscimento di Context. A cui si aggiungono, Marketing e Vendite composti da persone specializzate con esperienza pluriennale, un team di national key accounts e di back office per il presidio territoriale e il supporto dei clienti, e il servizio di category management e merchandising OK Retail.

“Siamo lieti che Esprinet abbia ricevuto il premio CONTEXT ChannelWatch “Miglior Distributore Retail” in Italia. La vittoria di questo premio dimostra le capacità fenomenali di Esprinet nel continuare a supportare i suoi partner retail durante uno dei periodi più difficili che il settore della vendita al dettaglio abbia mai affrontato”, ha dichiarato Howard Davies, CEO e co-founder di CONTEXT.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che rappresenta per noi un’ulteriore conferma dell’apprezzamento da parte del mercato della nostra strategia di Customer Satisfaction. In un anno particolare come quello che stiamo vivendo, abbiamo cercato di trasmettere con azioni concrete l’impegno e la determinazione con cui perseguiamo gli interessi dei nostri clienti. Fondamentale è stata anche la nostra capacità di stabilire relazioni durature basate su empatia e fiducia”, ha commentato Simona Ceriani, Country Manager Consumer di ESPRINET Italia.