Panasonic ha individuato 5 strategie che gli operatori del mondo logistica e supply chain possono mettere in atto per migliorare efficienza e produttività – a partire dalla strumentazione tecnologica di cui dotare i propri carrelli elevatori

In uno scenario in cui restare sempre connessi è di vitale importanza, disporre degli strumenti giusti può rappresentare un vantaggio competitivo notevole. Panasonic Mobile Solutions, che con la propria gamma TOUGHBOOK è leader del mercato europeo con il 45% di market share per notebook e tablet rugged professionali, ha individuato 5 strategie che gli operatori del mondo logistica e supply chain possono mettere in atto per migliorare efficienza e produttività – a partire dalla strumentazione tecnologica di cui dotare i propri carrelli elevatori.

Computer fissi VS dispositivi mobili

Ogni anno ci sono momenti in cui i carrelli elevatori vengono messi fuori servizio per un certo numero di ore, che si tratti di una manutenzione pianificata o di altri eventi imprevisti: in queste occasioni, anche i computer fissi sono fuori servizio. Allo stesso modo, quando i computer hanno bisogno di manutenzione o vengono sottoposti a un aggiornamento, anche il carrello elevatore è inutilizzabile. Estendendo questo fenomeno a una grande flotta, è facile comprendere come il rischio di perdere centinaia di ore di lavoro sia davvero elevato.

Secondo Panasonic, la scelta di un dispositivo mobile, che si tratti di un tablet o PC notebook, elimina completamente questo tipo di problemi. I device possono essere trasferiti fra veicoli durante gli interventi di manutenzione, garantendo una disponibilità costante. E quando il tablet o notebook richiede una manutenzione, può essere facilmente sostituito. O ancora, è possibile spostare i dispositivi e ricollocarli su diversi mezzi o compiti all’interno del magazzino, evitando di dover dotare ogni singolo carrello elevatore di un tablet o notebook dedicato.

Dispositivi consumer o professionali?

Una ricerca di IDC dimostra come dotare la forza lavoro di notebook, tablet e dispositivi handheld rugged come quelli della gamma Panasonic TOUGHBOOK permetta di ottenere un risparmio del 15% in 5 anni sul TCO (Total Cost of Ownership, costo totale di proprietà).

Questo perché, a fronte di un investimento minore al momento dell’acquisto, i device consumer si rivelano presto inadatti allo scopo: si tratta infatti di apparecchi non progettati per gli ambienti di lavoro più impegnativi, che non dispongono della longevità, connettività, resistenza a qualsiasi condizione ambientale o della flessibilità di configurazione necessarie per i bisogni aziendali, rendendo presto vana la spesa ICT sostenuta dall’azienda.

I dispositivi rugged concepiti per l’utilizzo professionale sono invece in grado di garantire:

– Resistenza alle cadute, alle vibrazioni dei muletti e protezione dalla polvere, caratteristiche perfette per i magazzini

– Possibilità di utilizzo sia con i guanti che sotto la pioggia

– Resistenza alle vibrazioni conforme allo standard militare, in modo da sopportare il lavoro sui carrelli elevatori, anche con sospensioni esauste o di scarsa qualità

– Schermi perfettamente visibili in qualsiasi condizione di luce, anche in presenza di sole diretto

– Funzioni integrate come lettore barcode, fotocamera termica o videocamera per misurazioni 3D, ideale per le misurazioni di volumi in realtà aumentata

– Operatività assicurata anche in caso di temperature estreme, ideale per la logistica del freddo

Focus sulla produttività

Individuare i dispositivi mobili più adatti alle esigenze della propria azienda è la chiave per migliorare efficienza e produttività. Funzionalità come una connessione affidabile, software in grado di evitare distrazioni da parte degli utenti o un’elevata autonomia della batteria consentono di incrementare l’efficienza della forza lavoro, aiutandola a raggiungere i propri obiettivi più velocemente.

Allo stesso tempo, un basso tasso di guasto e la possibilità di riparazione in tempi rapidi possono ridurre i tempi di inattività, nonché la necessità di acquistare numerose parti di ricambio – il tutto a beneficio del TCO.

Supporto e assistenza

Scegliendo un dispositivo professionale, come Panasonic TOUGHBOOK, si ottiene accesso a una serie di servizi aggiuntivi; dalla progettazione dell’implementazione all’installazione, passando per manutenzione continuativa, formazione dell’utente e garanzie, i dispositivi destinati all’utilizzo professionale sono corredati da un pacchetto di supporto tecnico completo, per ridurre al minimo le interruzioni operative. L’assistenza alla prevendita permette di individuare insieme al cliente la soluzione che si integri perfettamente ai processi e alle condizioni del suo ambiente di lavoro e in grado di portare valore aggiunto, permettendogli di operare senza soluzione di continuità e garantendo la massima sicurezza dei dati e dei collaboratori.

Inoltre, ogni device TOUGHBOOK gode di una garanzia di 3 anni estendibile fino a 5 anni e una reta di assistenza senza uguali nel mercato dei device rugged professionali.

A ogni mezzo la propria soluzione docking

Per una maggiore autonomia, è fondamentale che i dispositivi mobili siano supportati da soluzioni di docking specializzate, che permettono una mobilità semplice e sicura da staffa a staffa e da veicolo a veicolo.

Oltre a disporre di una gamma dedicata di soluzioni per il montaggio su veicoli, conformi a tutte le normative di sicurezza e testati secondo gli standard TOUGHBOOK per vibrazioni, umidità e temperatura, Panasonic Mobile Solutions mette a disposizione dei propri clienti l’esperienza pluriennale del team Global Docking Solutions (GDS), in grado di disegnare, sviluppare e certificare internamente soluzioni docking specializzate.

Per disegnare e sviluppare soluzioni docking proprietarie, il team GDS dispone delle più recenti tecnologie di scansione 3D e prototipazione rapida, in modo da realizzare rapidamente qualsiasi progetto di personalizzazione richiesto dai clienti.