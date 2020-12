Per WEROCK nuovo tablet da 10,1 pollici completamente robusto con buona leggibilità alla luce diretta del sole, batteria di grandi dimensioni e numerose opzioni di espansione introdotte

WEROCK Technologies, produttore innovativo di soluzioni informatiche e di comunicazione industriali, annuncia il lancio del Rocktab L110. Un tablet potente e completamente robusto – progettato specificamente per applicazioni all’aperto. Con questa release il produttore amplia la sua gamma di prodotti con un tablet da 10″ per ambienti di lavoro difficili con una batteria di grandi dimensioni, un’ampia espansione e opzioni di accessori e un display particolarmente luminoso.

Il leggero e compatto L110 è stato progettato per essere potente e versatile in qualsiasi ambiente di lavoro. Il tablet da 10,1″ offre un’ottima facilità d’uso in funzionamento continuo e una gamma di accessori ben studiati. Un processore Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core o Intel Quad-Core e 4 GB di RAM assicurano le giuste prestazioni. I clienti possono scegliere tra Windows 10 Professional o Android 9. Per la memorizzazione dei dati, l’L110 fornisce un SSD integrato con 64GB o 128GB opzionali. La memoria può essere ulteriormente ampliata con una scheda micro SDHC/SDXC.

Progettato per la massima robustezza, il Rocktab L110 può resistere anche alle condizioni ambientali più avverse. Il tablet certificato MIL-STD-810G e IP65 può essere utilizzato in modo affidabile a temperature ambiente da -20°C a +60°C e resiste a cadute da un’altezza fino a 1,20 metri. Gli utenti possono quindi utilizzare l’apparecchio in condizioni estremamente difficili, pericolose o caotiche senza alcuna preoccupazione. Questo rende il dispositivo da 10 pollici ideale per l’uso nei cantieri edili, nei magazzini, sui carrelli elevatori, nelle centrali elettriche, nei servizi di soccorso o nell’esercito.

La capacità della batteria di 37 Wh è sufficiente per una giornata lavorativa completa, nella versione Android anche significativamente più lunga. La batteria sostituibile viene caricata tramite alimentatore, stazione di ricarica o supporto per veicoli. Una forte luminosità è il presupposto affinché le compresse siano facilmente leggibili anche alla luce diretta del sole. Il display touchscreen da 10,1 pollici in robusto Corning Gorilla Glass 3 offre il tipico funzionamento degli smartphone e colpisce con una luminosità fino a 1000 cd/m2. Può essere azionato anche indossando guanti da lavoro o all’aperto sotto la pioggia.

Il Rocktab L110 può essere preconfigurato per l’uso previsto e dotato di funzioni aggiuntive. Viene fornito con tasti funzione, telecamera posteriore e anteriore, porte USB C e USB 3.0. Sia la versione per Windows che quella per Android dispongono di moderne funzioni di sicurezza come il TPM 2.0, il sensore di impronte digitali opzionale e altre funzioni di sicurezza specifiche per hardware e software. Tramite Bluetooth 4.2, dual-band 802.11ac WLAN e 4G LTE con GPS integrato, gli utenti possono comunicare in modo affidabile con i loro colleghi anche nelle località più remote. Inoltre, sono disponibili funzioni opzionali come lettori di impronte digitali, scanner di codici a barre 2D, NFC, RFID e connessione

Ethernet. L110 garantisce inoltre la massima funzionalità grazie alla compatibilità della sua vasta gamma di accessori, tra cui un’impugnatura ergonomica, una pellicola protettiva antiriflesso e stazioni di attracco sicure per i veicoli.

Caratteristiche del Rocktab L110 di WEROCK

• Robusta tavoletta industriale da 10,1″ per uso professionale

• Display resistente ai graffi, particolarmente luminoso per lavori all’aperto

• Batteria intercambiabile da 37 Wh per un massimo di 10 ore di funzionamento

• Ideale per ambienti difficili, a prova di acqua e polvere

• Resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle cadute secondo gli standard militari

• Schermo multi-touch a 10 punti, può essere azionato anche con i guanti e sotto la pioggia

• Potenti opzioni per i processori Intel® e Qualcomm®.

• Piena produttività – sia con Windows 10 che con Android 9

• Collegamento USB 3.0 e USB tipo C

• GPS integrato per il posizionamento

• Sempre connesso con WLAN 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, connessione Internet ad alta velocità

4G LTE, Bluetooth 4.2

• Telecamere ad alta risoluzione per immagini nitidissime

• Slot per schede Micro SD

• TPM 2.0 integrato – Protezione anti-manomissione basata su hardware (versioni Windows)

• Opzionalmente inclusi NFC, RFID, Smart Card Reader, scanner di codici a barre 2D, sensore di

impronte digitali

• Docking station e altri accessori disponibili

“Il Rocktab L110 è particolarmente leggero e compatto per una tavoletta completamente robusta. Il resistente display da 10 pollici è facile da leggere anche alla luce del sole”, afferma Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK. “Questo rende la L110 la compagna perfetta per la strada. Grazie alle numerose opzioni e ai numerosi accessori, è uno strumento estremamente versatile per l’uso all’aperto” continua Nicoleit.

Come tutti i prodotti dell’azienda, l’impronta di carbonio della tavoletta, che inevitabilmente si crea durante la produzione e il trasporto, viene completamente compensata attraverso progetti climatici in conformità con il Gold Standard del WWF.

Il Rocktab L110 è disponibile da subito e può essere acquistato direttamente o tramite i partner di distribuzione. Per ampliare la rete di vendita, le case di sistema interessate possono contattare WEROCK per la registrazione dei partner. WEROCK offre ai suoi partner un servizio premium esclusivo che copre l’intera gamma di servizi e le condizioni di concorrenza. Oltre alla L110, l’azienda ha già presentato a novembre il Rocktab X550, un notebook completamente robusto