WEROCK ha introdotto sul mercato il Rockbook X550, robusto notebook da 15,6″ con CPU Intel Core i5/i7, protezione IP65 e MIL-STD-810G

WEROCK Technologies, produttore innovativo di soluzioni informatiche e di comunicazione industriali, rilascia l’X550, il primo notebook rugged della serie Rockbook.

Si tratta di un laptop estremamente robusto appositamente progettato per l’uso nelle condizioni più difficili, che presenta caratteristiche di protezione “fully rugged” e un design sottile e leggero.

Il nuovo WEROCK Rockbook X550 non solo convince fisicamente in ambienti di lavoro impegnativi, ma anche con la massima potenza di calcolo. I processori Intel Core i5 o i7 Quad-Core dell’ottava generazione offrono le prestazioni ecessarie con una frequenza di clock dinamico fino a 4 GHz senza compromessi per la gestione di tutte le attività.

Come è fatto l’ultimo nato in casa WEROCK

Nella configurazione di base, il laptop dispone di una SSD da 256 GB e di una memoria di lavoro di 8 o 16 GB di RAM. Progettato per una connettività affidabile, il Rockbook X550 è dotato di Intel Dual Band WLAN, Bluetooth 4.2 BLE, un modulo GPS/GNSS uBlox e connessione 4G LTE ad alta velocità integrata opzionale.

Sul lato della connessione, il Rockbook X550 convince con quattro porte USB (3 x USB 3.0), una porta seriale, due porte Ethernet e uno slot per schede SD. Tramite uno slot di espansione le funzioni possono essere ampliate con un disco rigido aggiuntivo, un modulo di lettura/scrittura NFC/RFID o un lettore di smart card. L’operatività senza restrizioni è garantita dal display IPS Full HD IPS da 15,6″, leggibile all’esterno, cristallino, con una luminosità di 700 cd/m2 e un elevato angolo di visione di 85° da tutti i lati.

Per proteggere il display dai riflessi è disponibile come optional una pellicola di protezione del display di alta qualità. Il Rockbook X550 offre una protezione intelligente grazie al modulo TPM 2.0 integrato. Il criptoprocessore discreto serve come protezione contro l’uso improprio e come memoria sicura per le chiavi crittografiche (ad es. da Windows BitLocker).

Un sensore di impronte digitali già incluso nella fornitura standard supporta il login sicuro tramite Windows Hello. Il notebook completamente robusto è leggero e compatto per la sua classe con uno spessore di soli 3,7 cm e un peso di 3 kg. Una maniglia di trasporto integrata rende il dispositivo molto confortevole durante il lavoro. Per lunghe giornate lavorative, il Rockbook X550 viene fornito con due batterie: una batteria da 46 Wh hot-swap e una batteria aggiuntiva fissa da 14,8 Wh. Sostituendo la batteria senza spegnere, la durata della batteria può essere prolungata a tempo indeterminato.

Progettato per la massima robustezza

Il WEROCK Rockbook X550 può resistere anche alle condizioni ambientali più avverse. È conforme alla norma MIL-STD-810G per apparecchiature militari e IP65 per la protezione contro l’ingresso di polvere e acqua. Può resistere a cadute fino a 1,2 metri durante il funzionamento ed è estremamente resistente al caldo e al freddo.

Caratteristiche del Rockbook X550

Opzioni di processore ad alte prestazioni con fino a Intel Core i7 per i requisiti più esigenti

Custodia robusta e resistente testata secondo lo standard militare americano MIL-STD-810G

Test di caduta per la resistenza alle vibrazioni

Completamente impermeabile alla polvere e alla polvere secondo la classe di protezione IP65, comprese le interfacce

Design compatto solo 3,7 cm di spessore

Progettato per applicazioni industriali in funzionamento continuo

Comoda maniglia per il trasporto

Display luminoso per uso esterno

Lunga durata della batteria e batteria sostituibile a caldo

Slot di espansione integrato

Sicurezza intelligente grazie alla protezione anti-manomissione integrata TPM 2.0

Accesso facile con il sensore di impronte digitali Windows Hello Fingerprint Sensor

Sensore GPS/GNSS uBlox integrato

Collegamento 4G LTE opzionale

Dual-Band 802.11ac 2a Gen. WLAN e Bluetooth 4.2

Campo di temperatura esteso tra -20° C e +60° C

Emissioni di CO2 dalla produzione e dalla logistica completamente compensate

Come sottolineato in una nota ufficiale da Markus Nicoleit, CEO di WEROCK: «Il Rockbook X550 è un cavallo di battaglia veramente affidabile: è in grado di gestire tutte le esigenze di un ambiente difficile, fornendo allo stesso tempo potenza per la massima flessibilità. Allo stesso tempo, offre una gamma versatile di funzioni, connettività e può anche essere successivamente adattata attraverso lo slot di espansione».