Tech Data nominata “Distributore dell’anno per l’Europa” nell’ambito dei premi ChannelWatch 2020 di CONTEXT

Tech Data è risultata vincitrice nelle categorie “Distributore dell’anno per l’Europa” e “Distributore con il migliore servizio clienti per l’Europa” nell’ambito dei premi ChannelWatch 2020 di CONTEXT. Il voto è il risultato delle preferenze espresse dai partner di canale della regione che devono esprimere una valutazione sui propri distributore sulla base di un’ampia gamma di servizi chiave.

ChannelWatch di CONTEXT è uno dei più grandi sondaggi online sui rivenditori IT del mondo, che ogni anno fornisce informazioni chiave sul comportamento, le opinioni e le previsioni di oltre 7.000 rivenditori IT. Nell’ambito del sondaggio, i rivenditori di ogni Paese nominano i distributori con cui lavorano per i premi “Distributore dell’anno” di ChannelWatch di CONTEXT.

Patrick Zammit, Presidente per l’Europa presso Tech Data, ha dichiarato: “È particolarmente gratificante che questi premi siano il risultato di un feedback diretto da parte dei nostri stimati clienti non solo in un Paese, ma in tutto il nostro raggio d’azione europeo. Nel corso di questo difficile anno, ci siamo concentrati sulla tutela della salute e del benessere dei nostri colleghi, sostenendo al contempo i nostri partner di canale e continuando ad aggiungere valore alle loro attività con una convincente gamma di soluzioni, servizi e prodotti tecnologici di nuova generazione. Sono lieto di accettare questo riconoscimento a nome di tutto il team di Tech Data che ha fatto tanto per rafforzare i preziosi rapporti con i nostri clienti in tutta la regione, agendo come consulenti aziendali di fiducia con la passione per il successo dei nostri partner.”

Howard Davies, CEO e co-fondatore di CONTEXT, ha dichiarato: “Questi premi dimostrano quanto i rivenditori apprezzino Tech Data, la sua eccezionale posizione nel settore della distribuzione IT e, in questi tempi difficili, l’assistenza e i servizi flessibili di alta qualità che Tech Data fornisce al mercato. I premi sono anche una chiara dimostrazione del forte rapporto che Tech Data ha costruito con i partner rivenditori. La fiducia che i rivenditori ripongono in Tech Data è una delle chiavi per un canale IT sostenibile e produttivo in questi tempi di incertezza nel contesto commerciale.”

CONTEXT ha inoltre nominato Tech Data vincitrice nelle categorie “Distributore dell’anno” e “Distributore più innovativo” sia in Spagna che in Portogallo nell’ambito dei premi ChannelWatch 2020.

Augusto Soveral, Vice President, Tech Data Italia, dichiara: “In questo anno così particolare, è veramente un grande onore ricevere questo premio a livello europeo. Per noi significa che stiamo andando nella direzione giusta, innovando, investendo e portando sul mercato le soluzioni

adeguate in un momento in cui la trasformazione digitale è ancora più accelerata per la pandemia.

Vogliamo ringraziare in particolar modo tutti i nostri Partner, e la squadra di Tech Data Italia per la resilienza e la passione che ogni giorno dimostra nel proprio lavoro.

Questo premio rafforza ulteriormente il nostro commitment nel voler aiutare e supportare l’ecosistema italiano”.