MPS Monitor 2.0 premiata da Keypoint Intelligence con il BLI 2021 Pick Award for Outstanding Fleet Management Solution

MPS Monitor, piattaforma per il monitoraggio e la gestione da remoto di stampanti e dispositivi multifunzione, annuncia che la propria piattaforma SaaS in cloud MPS Monitor 2.0 ha ottenuto da Keypoint Intelligence il prestigioso riconoscimento Outstanding Fleet Management Solutions nella categoria Software di Imaging dei Buyers Lab (BLI) 2021 Pick and Outstanding Achievement Awards.

Questi ambiti riconoscimenti sono attribuiti a prodotti o a funzionalità che si distinguono per innovazione, utilità o valore. Dopo un ciclo di test impegnativi e rigorosi da parte degli analisti di Keypoint Intelligence, la piattaforma MPS Monitor 2.0 si è distinta per le funzionalità che supportano i dealer, aiutandoli ad acquisire maggiore competitività nel loro mercato di riferimento, grazie a strumenti efficaci di Business Intelligence per un più rapido processo decisionale. Così i dealer possono servire i loro clienti in modo rapido e profittevole, creando e gestendo facilmente contratti e fatture con gli strumenti amministrativi che la piattaforma mette a loro disposizione.

Inoltre, il BLI Award ottenuto riconosce il valore della recente integrazione di MPS Monitor 2.0 con Universal Print di Microsoft, che consente ai dealer e ai fornitori di Managed Print Services di aiutare i propri clienti a spostare la propria infrastruttura di stampa sul cloud Microsoft 365 e di gestire il proprio parco stampanti tramite un’unica piattaforma SaaS.

Come sottolineato nell’annuncio dei BLI 2021 Pick Awards di Keypoint Intelligence: “MPS Monitor 2.0 è dotato di numerose funzionalità di gestione del parco stampanti che possono aiutare i dealer e i fornitori di servizi di stampa gestita a prendere decisioni rapide e basate sui dati, a fornire un servizio proattivo e a ottimizzare il loro business. La soluzione può tenere traccia in remoto di dettagli fondamentali sul loro parco stampanti, quali lo stato dei dispositivi, i contatori e i livelli dei materiali di consumo, e avvisare i dealer quando un problema si verifica o talvolta prima che si verifichi”.

BLI 2021 Pick Award riconosce MPS Monitor 2.0 come Outstanding Fleet Management Solution per:

– capacità di supportare le esigenze sempre più ampie dei gestori di stampanti attraverso la creazione di fatture e contratti, nonché l’automazione della logistica di spedizione dei materiali di consumo;

– capacità di abilitare i gestori di stampanti a fornire un servizio proattivo ai propri clienti, tramite le notifiche dei livelli di consumo a colpo d’occhio e dati approfonditi sul dispositivo;

– integrazione del sistema di analisi dei dati Microsoft Power BI per aiutare i Dealer a tenere sotto controllo i costi e a cogliere nuove opportunità di mercato;

– natura scalabile e basata su cloud, che fornisce agli utenti l’accesso ai propri dati ovunque si trovino.

Per Lee Davis, Associate Director of Software/Scanners di Keypoint Intelligence: «Lavorare con i documenti è sempre più un processo digitale, soprattutto nell’era del Covid-19. Le aziende stanno sfruttando tutti i tipi di software e servizi disponibili per integrare l’hardware esistente, spingendo la loro produttività al massimo. Nell’ultimo anno abbiamo testato un’ampia gamma di queste soluzioni, dalle soluzioni di stampa e di gestione dei dispositivi, che consentono alle aziende di controllare i costi e ottimizzare l’efficienza, fino alle piattaforme per la gestione completa dei contenuti e dei flussi di lavoro, in grado di automatizzare interi processi aziendali. Oggi, riconosciamo le soluzioni che spiccano per l’eccezionale valore e le funzionalità di miglioramento della produttività, la facilità d’uso e altri attributi chiave: MPS Monitor 2.0 è sicuramente tra queste».

A sua volta, Andrew Unsworth, Consulting Editor presso Keypoint Intelligence, sottolinea che: «Abbiamo visto il sistema di gestione dei dispositivi di stampa di MPS Monitor maturare nel corso di molti anni e l’ultima versione offre ai dealer tutto ciò di cui hanno bisogno per monitorare i dispositivi, analizzare il loro utilizzo, monitorare e spedire in modo proattivo i materiali di consumo, nonché per creare contratti e fatture. La soluzione ha abbracciato la tecnologia cloud sin dall’inizio, consentendo ai suoi utenti di accedere ai dati del dispositivo ovunque e ha costantemente fornito ai clienti una gamma flessibile di DCA a supporto della loro attività».

Infine, Nicola De Blasi, CEO di MPS Monitor Srl, fa sapere che: «Siamo orgogliosi di ricevere da Keypoint Intelligence il BLI Pick Award: chiude un anno impegnativo ma davvero entusiasmante, che ci ha portato conferme anche da una delle organizzazione più affidabili per quanto riguarda la diffusione di informazioni di settore, analisi e premi. Questo risultato è un ulteriore passo verso il riconoscimento di MPS Monitor 2.0 come soluzione globale per migliorare la produttività e la trasformazione digitale dell’intero settore della stampa e dell’imaging».