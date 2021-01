Nuovi server ad alte prestazioni studiati per clienti che non dispongono di molto spazio

Synology presenta i server di archiviazione su rack con 8 vani 2U RackStation RS1221+ e RS1221RP+ (alimentazione ridondante), progettati per fornire prestazioni eccellenti in un formato compatto.

“Abbiamo sviluppato le unità RS1221+ e RP+ pensando alle piccole aziende che richiedono soluzioni compatte”, ha dichiarato Michael Wang, Product Manager di Synology. “Si tratta di unità che offrono performance incredibilmente avanzate, con una profondità minima e un fattore di forma 2U. Per di più, per le aziende che hanno bisogno di maggiore disponibilità, la versione RP+ è provvista di doppia alimentazione per garantire ridondanza e maggiore affidabilità”.

Nuove conquiste

Le unità RS1221+ e RS1221RP+ sono le prime della serie RackStation dotate di processore AMD Ryzen V1500B. Rispetto al predecessore, questo processore offre prestazioni di calcolo migliori di 3,6 volte, IOPS di lettura casuale di 3,8 volte maggiori a 108K e prestazioni di lettura sequenziale migliori di 2,3 volte a 1.147 MB/s. Tutto questo si traduce in prestazioni più veloci sia per la gestione dei dati sia per le attività di backup e consente alle aziende di aumentare il numero di servizi e utenti simultanei, mantenendo elevate le prestazioni di output.

Server salvaspazio per implementazioni compatte

Con soli 306,6 mm e 407,5 mm di profondità (incluse le maniglie anteriori del server), l’RS1221+ e l’RS1221RP+ di Synology misurano meno della metà rispetto ai tipici dispositivi 2U su rack, ovvero l’ideale per strutture rack più compatte, come armadi a parete oppure rack a due montanti (solo RS1221+), in cui lo spazio è prezioso.

Personalizzabile, secondo le necessità aziendali

Le unità Synology sono configurate di default con 4 GB di memoria ECC DDR4, scalabili fino a 32 GB. Lo slot PCIe 3.0 facilita l’upgrade a 10GbE con una NIC compatibile con la possibilità di aggiungere una cache NVMe ultraveloce tramite le schede Synology M.2 e gli SSD Synology serie SVN3000. Le unità sono scalabili fino a 12 vani con unità di espansione RX418 e unità compatibili. Per le aziende che vogliono un supporto esteso, la garanzia limitata di 3 anni può essere prolungata fino a 5 anni.

Gestione dati e sicurezza? Un gioco da ragazzi!

Synology Diskstation Manager (DSM), sistema operativo di Synology, semplifica i processi di gestione dati complessi e, allo stesso tempo, offre ampio controllo sulle decisioni importanti. Abilita il backup dell’infrastruttura IT con Synology Active Backup suite e l’hosting di cloud privato on-premise con Synology Drive, macchine virtuali con Virtual Machine Manager, server della posta con MailPlus e altri dispositivi SaaS.