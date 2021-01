Compatibili con Arduino, queste schede di valutazione altamente integrate sono alla base dello sviluppo di sistemi di automazione domotica

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, partner multicanale globale per clienti e fornitori industriali, presenta le schede di valutazione NCN5100ASGEVB di ON Semiconductor.

Compatibili con Arduino, le schede sono progettate per facilitare il lavoro di prototipazione, comprendendo tutti i componenti necessari per creare sistemi di automazione intelligente per abitazioni e edifici basati sulla tecnologia di comunicazione KNX. Adatte per un’ampia varietà di microcontrollori di punta, possono essere inserite direttamente nelle piattaforme di sviluppo esistenti – consentendo di completare i progetti nel più breve tempo possibile.

Esistono tre diverse varianti della scheda NCN5100ASGEVB di ON Semiconductor, che utilizzano rispettivamente i circuiti integrati per ricetrasmettitori certificati NCN5110, NCN5121 e NCN5130 KNX. Questo consente l’utilizzo delle schede sia per le implementazioni standard che per quelle più sofisticate. Ognuno di questi ricetrasmettitori ha una coppia di convertitori cc-cc ad alta efficienza integrata. Focalizzato principalmente sull’alimentazione del ricetrasmettitore e della MCU del sistema, il primo convertitore cc-cc fornisce un’uscita fissa a 3,3 V. Al contrario, l’uscita per il secondo convertitore è regolabile su un’ampia gamma di tensioni, coprendo da 1,2 V a 21 V. Questo può essere utilizzato per l’alimentazione di parti periferiche come un relè, un display o altri IO analogici.

Grazie alle capacità di erogazione di potenza leader del settore di questi ricetrasmettitori, oltre agli elevati livelli di efficienza operative dovuta alla bassissima caduta di tensione del bus e alla corrente quiescente, sarà possibile esplorare le grandi potenzialità offerte dalla tecnologia KNX in scenari applicativi tra i più sfidanti.

Per le schede con il front-end analogico semplificato NCN5110, tutte le temporizzazioni devono essere gestite dal microcontrollore host, mentre le versioni NCN5121 e NCN5130 hanno funzionalità aggiuntive. Oltre al PHY, in entrambi i ricetrasmettitori è stato incorporato uno livello MAC, riducendo così il lavoro di sviluppo del software. Inoltre, l’elevato grado di integrazione dei componenti che queste schede presentano comporta una grande riduzione delle dimensioni e dei costi della distinta base.

Le schede di valutazione NCN5100ASGEVB di ON Semiconductor vengono ora distribuite da RS nelle regioni dell’Asia Pacifico, EMEA e Nord America.