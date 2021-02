imagePRESS Serie C170 di Canon nasce con l’obiettivo di consentire alle aziende di esplorare la stampa creativa in-house

Canon annuncia il lancio di imagePRESS Serie C170 con l’obiettivo di consentire alle aziende di esplorare la stampa creativa in-house. La nuova stampante, progettata per fornire stampe personalizzate, ad alta risoluzione e dai colori vivaci, offre una soluzione alternativa alle aziende che desiderano spingersi oltre i limiti della loro creatività.

Un potente strumento creativo

Sulla scia del successo riscosso dal lancio della stampante imagePRESS C165 nel 2019 e in risposta alla continua richiesta di ottimizzazione dei flussi di lavoro professionali negli ambienti d’ufficio, imagePRESS C170 promuove la creatività, permettendo alle aziende di realizzare stampe a colori incredibilmente nitide e dalla qualità professionale. Questo nuovo sistema di stampa è pensato per soddisfare le molteplici esigenze sia delle grandi aziende che delle medio piccole e aiutarle a diversificare le loro opzioni creative, grazie alla capacità di gestire non solo i formati A4 e A3 standard ma anche formati particolari come buste, supporti con grammatura fino a 350 g/m2 e banner fino a 1300 mm. L’ampia gamma di opzioni di finitura in linea professionali e la gestione di diverse tipologie di supporti, tra le quali carta lucida, comune, goffrata e silk, incrementano la flessibilità del dispositivo, consentendo di realizzare stampe versatili e creative.

Potenziare la produttività

Con l’accelerazione del lavoro ibrido e il nuovo ruolo assunto dall’ambiente lavorativo, le aziende hanno l’esigenza di rendere più produttivo il tempo trascorso in ufficio. imagePRESS C170 combina connettività, funzionalità e qualità professionale per consentire ai clienti di ampliare le loro capacità di stampa, sfruttando al massimo il loro investimento.

Progettata per soddisfare l’esigenza di tempi operativi rapidi e scadenze serrate, imagePRESS Serie C170 stampa con una velocità fino a 70 pagine al minuto (ppm) a colori e fino a 80 ppm in bianco e nero, consentendo di completare il lavoro più rapidamente. Il dispositivo è pensato per garantire la massima facilità di utilizzo, riproponendo l’interfaccia intuitiva e semplicità di navigazione con una customer experience offerta dagli altri dispositivi Canon, consentendo così un ulteriore risparmio di tempo.

Analogamente ai modelli imageRUNNER ADVANCE DX, imagePRESS Serie C170 offre funzioni di sicurezza progettate per proteggere le informazioni sensibili, garantire la privacy di dipendenti e clienti e consentire agli ambienti light production e agli uffici di alto livello di rispettare le normative vigenti. Una volta attivata, la funzione McAfee Embedded Control blocca l’esecuzione di applicazioni non autorizzate attraverso il whitelisting intelligente.

Hiro Imamura, Vice President Marketing, della divisione Document Solutions di Canon Europa, ha commentato: “Il modo di lavorare sta cambiando rapidamente ma, per molti, l’ufficio rimane un importante centro di collaborazione, il luogo in cui il mondo fisico e digitale si incontrano e dove la creatività si sviluppa. imagePRESS Serie C170 offre tecnologie di stampa di elevata qualità per rivoluzionare la comunicazione e promuovere il lavoro ibrido.”

Grazie alle funzionalità di stampa di alta qualità e alle opzioni di finitura professionali, imagePRESS Serie C170 consente alle aziende di stimolare il coinvolgimento dei clienti e liberare il potere della stampa.