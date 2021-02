Il marchio di The Channel Company ha inserito Tony Beller tra i Channel Chief del 2021 riconoscendogli qualità eccezionali di leadership

TIBCO ha annunciato che CRN, un marchio di The Channel Company, ha inserito Tony Beller, vicepresidente senior per l’ecosistema dei partner e delle vendite OEM a livello mondiale, tra i Channel Chief del 2021.

La prestigiosa lista CRN dei Channel Chief, stilata una volta l’anno, riconosce i dirigenti di canale dei vendor IT leader di mercato che dimostrano in qualsiasi circostanza qualità eccezionali di leadership, capacità di influenzare e di stimolare innovazione e crescita.

Tony Beller, un veterano del canale, è entrato a far parte del team TIBCO nell’agosto del 2020 e gioca un ruolo fondamentale nel guidare i Programmi per i Partner Acceleration e ISV Velocity. Beller lavora con l’ecosistema globale dei partner TIBCO per assicurare il successo dei clienti e la loro innovazione, incrementare la conoscenza delle soluzioni TIBCO, stimolare la crescita del fatturato e aiutare le imprese ad abbracciare il paradigma dell’innovazione sostenibile.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Scott Roza, presidente e responsabile globale delle customer operation di TIBCO: «Il nostro ecosistema dei partner è l’elemento catalizzatore che trasforma le nostre soluzioni e le aspirazioni di business di un cliente nel customer success. L’impatto positivo di Tony sul business dei nostri partner è iniziato fin dal primo giorno e, da parte di TIBCO, vorrei congratularmi con lui per aver ottenuto questo riconoscimento e l’essersi posizionato come leader in questo campo».

Stando allo stesso Beller: «TIBCO non ha rivali nell’enfasi che poniamo sui partner e consente al nostro team di creare soluzioni collaborative che aiutano i nostri partner a far crescere il loro business attraverso la generazione di fatturato e l’eccellenza nel servizio. Sono onorato di essere stato considerato un Channel Chief, una conferma dell’impatto positivo che abbiamo sull’accelerazione della crescita e la trasformazione del nostro business, oltre al business dei nostri partner strategici globali».

I 2021 Channel Chief di CRN? Veri e propri paladini del canale

I 2021 Channel Chief sono leader importanti che hanno avuto influenza sul canale IT attraverso strategie, programmi e partnership di frontiera. Tutti i premiati sono scelti dallo staff editoriale di CRN in base alla loro dedizione, al prestigio sul mercato e ai risultati eccezionali ottenuti come paladini del canale.

Per W. Daniel Cox III, chief executive officer di Ascention: «La nostra partnership con TIBCO è un aspetto fondamentale e critico delle iniziative basate sui risultati e guidate dai dati che forniamo ai nostri clienti. Lavorando con Tony, siamo in grado di scoprire nuove opportunità in aree non coperte e aumentare l’efficacia operativa nella nostra competenza attuale nel raggiungere gli obiettivi, ottenendo il supporto di cui abbiamo bisogno per concretizzare pienamente il potenziale della nostra partnership».