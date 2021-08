WD: nuova unità SSD portatile e tascabile

Western Digital (WD) annuncia il rilascio di WD Elements SE SSD, una nuova soluzione storage portatile che combina un design minimale con un adeguato livello di performance. Questo dispositivo compatto rappresenta una soluzione ottimale per quei consumatori che necessitano di un’unità portatile per trasferire velocemente i propri file. Grazie a WD Elements SE SSD, l’utente può mantenere il controllo dei propri contenuti su laptop, desktop e altri dispositivi, sia per lavoro che per svago.

“Per molto tempo, non tutti potevano permettersi un’unità a stato solido”, ha dichiarato Fabrizio Keller, Sr. Product Marketing Manager EMEA. “Western Digital mira a rendere la tecnologia SSD più accessibile ai consumatori. Le persone non dovrebbero essere costrette a scegliere tra la convenienza, le prestazioni e l’affidabilità di un marchio di cui possono fidarsi, ed è per questo che siamo lieti di poter introdurre l’unità WD Elements SE SSD nel mercato locale”.

Con velocità di lettura fino a 400MB/s** e capacità di archiviazione fino a 2TB*, questa nuova unità SSD portatile permette ai consumatori di trasferire rapidamente file di grandi dimensioni mantenendo alti i livelli di produttività quotidiani. Grazie alla funzionalità plug-and-play, l’unità è già pronta all’uso e può integrarsi perfettamente in qualsiasi flusso di lavoro.

Il dispositivo WD Elements SE SSD ha un design compatto e portatile, resistente alle cadute fino a 2 metri, caratteristiche che rendono questa unità perfetta per uno stile di vita in movimento. In linea con l’esperienza di durabilità delle soluzioni di archiviazione di Western Digital, l’unità può contare su una garanzia limitata di tre anni, valida in tutto il mondo.

Prezzi e disponibilità

L’unità WD Elements SE SSD è disponibile dal mese di agosto 2021 sul Western Digital Store e presso un gruppo selezionato di rivenditori. Il prezzo di vendita suggerito parte da 89,99 € per l’unità da 480GB*.

Per restare aggiornato sulle ultime novità a marchio WD, è possibile seguire l’azienda sui profili Facebook, Instagram e Twitter.

* 1GB = 1 miliardo di byte e 1TB = mille miliardi di byte. La capacità reale dell’utente può essere inferiore, in base all’ambiente operativo.

** 1 MB/s = 1 milione di byte al secondo. Basato su test interni; le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo host, delle condizioni di utilizzo, della capacità dell’unità e di altri fattori.