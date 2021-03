Softpi espande la partnership con la software house statunitense Flexera e propone l’ultima versione di Software Vulnerabilities Management

Softpi, distributore a valore aggiunto nel mercato ICT, annuncia la disponibilità delle soluzioni Flexera, azienda software con sede in Illinois. Tra le novità disponibili per i clienti del VAD, l’ultima versione di Software Vulnerabilities Management, il sistema di patching che consente alle aziende di gestire al meglio gli aggiornamenti dei sistemi IT mitigando il rischio di incidenti di sicurezza.

Il tema degli aggiornamenti di sicurezza nelle reti aziendali è uno dei “fronti caldi” della cyber security. La maggior parte dei data breach, infatti, avvengono a causa di attacchi che sfruttano vulnerabilità conosciute, che i pirati informatici riescono a sfruttare all’interno della “finestra temporale” che si apre tra la pubblicazione degli aggiornamenti e la loro effettiva applicazione sui sistemi aziendali.

Software Vulnerabilities Management offre una serie di strumenti che consentono di ridurre le dimensioni di questa finestra, consentendo agli amministratori IT di intervenire con maggiore tempestività e aumentare il livello complessivo di sicurezza della rete aziendale. La piattaforma consente di tenere sotto controllo lo stato di aggiornamento di tutte le risorse software, definire le priorità nell’applicazione delle patch sulla base di analisi di threat intelligence, automatizzare le procedure di aggiornamento e organizzarne la gestione attraverso la definizione di gruppi che consentono di articolare le procedure di patching definendo insiemi omogenei dei sistemi.

Novità Flexera anche per InstallShield ed AdminStudio

Tra gli strumenti dedicati agli sviluppatori, invece, Flexera introduce InstallShield ed AdminStudio, gli strumenti per la creazione di pacchetti di installazione professionali su qualsiasi piattaforma (Windows, Linux, Apple, Solaris, AIX, HP-UX e IBM) per distribuirli fisicamente, virtualmente o su cloud. La soluzione consente di personalizzare i processi di installazione, verificare in anticipo la presenza di eventuali vulnerabilità e ridurre i tempi di sviluppo riducendo il time to market.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Andrea Guidi, Sales and Marketing Manager di Softpi: «Con le ultime versioni di Software Vulnerabilities Management, InstallShield e AdminStudio, Softpi conferma la sua vocazione di distributore a valore aggiunto. Le soluzioni Flexera ci permettono di mettere a disposizione dei nostri clienti strumenti evoluti per garantire la competitività e la business continuity dell’azienda, contando sull’affidabilità e versatilità di strumenti che rappresentano lo stato dell’arte nel settore».