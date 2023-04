“A Casa Ovunque ‘23”: alla Milano Design Week la tecnologia Canon ridisegna l’esperienza abitativa

“A Casa Ovunque ‘23” è il progetto che Canon ha scelto per partecipare alla Milano Design Week. Si tratta dell’esclusivo evento di Sfera MediaGroup, la divisione infanzia di RCS MediaGroup , e The Playful Living , la piattaforma di creatività e co-ProgettAzioni di design che mette al centro le persone e che, tra fisico e digitale, guarda ai nuovi spazi ibridi e connessi, all’insegna dell’accoglienza. Canon sarà presente alla Milano Design Week con l’intento di mostrare come la tecnologia possa arricchire la vita delle persone, potenziandone la creatività, permettendo la creazione di contenuti di qualità e abilitando spazi innovativi, connessi e caratterizzati dalla massima personalizzazione.

“A Casa Ovunque ‘23” è uno spazio poli-funzionale (famiglia, lavoro, eventi, didattica) sviluppato su un concept che ben si coniuga con i principi della filosofia Kyosei – il termine giapponese che significa “vivere e lavorare insieme per il bene comune” – e della mission del brand che si impegna a essere al fianco delle persone con soluzioni di imaging innovative che consentono di creare contenuti che possano raccontare e supportare qualsiasi tipo di storia. Strumenti studiati per conservare ricordi, produrre stampe di qualità ed essere utilizzati per le più svariate applicazioni oltre a inserirsi in spazi abitativi, uffici, punti vendita, aule scolastiche.

Le potenzialità della Mass Personalization: Canon per il design

Ruolo di rilievo avranno le soluzioni per la stampa di grande formato Canon – di cui fanno parte le linee Arizona e Colorado – progettate per consentire ad architetti, designer e stampatori di realizzare carte da parati, rivestimenti personalizzati e complementi d’arredo unici. Per decorare gli spazi di “A Casa Ovunque ‘23”, Canon si è affidata al talento creativo di D-Segno Studio con Murals, il nuovo marchio interamente dedicato alla carta da parati. Cromie ed elementi grafici inaspettati permetteranno di raccontare i sei ambienti con uno stile anticonformista e mai banale.

I visitatori potranno apprezzare l’altissima qualità degli elementi prodotti grazie alle tecnologie Canon e trarre ispirazione per dare nuova vita alle loro abitazioni. Grazie alla stampa è possibile ottenere la massima personalizzazione di pareti e arredi, fino alla totale trasformazione dei mobili già presenti in casa con nuovi rivestimenti unici, per dare valore all’usato e innestare approcci di economia circolare applicati al design.

Fotocamere, videocamere, telecamere, stampanti per la casa, per l’ufficio e per la produzione sono le tecnologie Canon che permettono di ripensare gli ambienti per immaginare un nuovo modo in cui vivere, lavorare e incontrarsi.

Non solo, la tecnologia Canon supporterà i processi creativi e ideativi nella realizzazione di etichette e packaging altamente personalizzati e sostenibili attraverso la viva voce del Wine Designer Mario Di Paolo. Il workshop si terrà sabato 22 aprile dalle 17.00 alle 18.00.

Non mancheranno momenti formativi come, ad esempio, i workshop che Canon organizzerà per illustrare tutto il potenziale della stampa e della fotografia applicata al design e all’architettura:

Workshop dedicato alla fotografia di interni – domenica 23 aprile alle ore 10.00

Workshop, realizzato in collaborazione con Gnodi Mobile System, dedicato alla stampa per la progettazione – venerdì 21 aprile 12.30

Spazio alla creazione di contenuti per grandi e piccini

Conosciuta e apprezzata da amatori, content creator, fotografi professionisti e registi per la qualità dei suoi prodotti, Canon porterà alla Milano Design Week le innovative fotocamere mirrorless della famiglia EOS R – gli strumenti ufficiali con cui i fotografi e videomaker dell’evento “A Casa Ovunque ‘23” documenteranno la settimana. Alcuni degli scatti realizzati diventeranno oggetto di una mostra fotografica che si arricchirà, di giorno in giorno, con nuovi racconti e testimonianze per immagini.

Per i più piccoli non mancheranno laboratori artistici realizzati attraverso la stampa e la fotografia. Potranno infatti esprimere la propria fantasia stampando e assemblando giochi di carta con Canon Creative Park, e seguire il workshop di fotografia, per bimbi tra i 5 e i 10 anni, che si terrà domenica dalle 15.30 alle 16.30.

Infine, non mancherà l’occasione di catturare l’esperienza vissuta all’interno degli spazi di “A Casa Ovunque ‘23”. Sarà infatti possibile farsi scattare una foto nei bellissimi ambienti di design e portare via con sé il ricordo stampato della giornata.

Metavero/Metaverso e live streaming

Al passo con i tempi, gli spazi di “A Casa Ovunque ‘23” ospitano anche un ambiente dedicato al Metaverso. Inoltre, la tecnologia Canon, con videocamere PTZ (pan, tilt e zoom) di ultima generazione, sarà messa a disposizione per registrare e trasmettere live tutti gli incontri, gli eventi, i talk e i workshop che vengono organizzati nella location durante la settimana. Un servizio streaming di altissimo livello qualitativo, grazie all’affidabilità e alle caratteristiche tecniche delle videocamere che assicurano ai professionisti del mondo video e broadcast un’ampia gamma di applicazioni: dagli studi televisivi agli spettacoli dal vivo all’aperto, dagli eventi aziendali a quelli sportivi, fino a quelli di istruzione.

I workshop di Canon:

venerdì 21 aprile alle ore 12.30

“Collettivo meta-modulo” – laboratorio dedicato alla stampa per la progettazione in collaborazione con Gnodi Mobile System;

sabato 22 aprile dalle 17.00 alle 18.00

Laboratorio di progettazione di etichette e packaging di food and drink e presentazione del libro “Spazio di Paolo. The Art of Packaging” con il Wine Designer Mario Di Paolo;

domenica 23 aprile alle ore 10.00

“Fotografia di interni – tra hobby e professione”, laboratorio fotografico per la valorizzazione degli ambienti e degli oggetti con architetti e designers;

domenica 23 aprile dalle 15.30 alle 16.30

“La lente in mano ai bambini”, un divertente laboratorio di fotografia per tutti i bambini dai 5 ai 10 anni.