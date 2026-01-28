AV Connect: nasce il salone dell’Audio Video Professionale

In occasione di MIR 2026 – Multimedia Integration Expo, in programma dal 12 al 14 aprile 2026 alla Fiera di Rimini, debutta AV Connect, il nuovo progetto fieristico interamente dedicato all’audio video professionale e alla system integration. Un ecosistema pensato per offrire alla community italiana dell’AV un punto di riferimento concreto, specializzato e orientato alle applicazioni reali. Pensato come area verticale all’interno di MIR, il progetto si rivolge a system integrator, installatori, progettisti, responsabili ICT, facility manager e decision maker che cercano soluzioni reali, testabili e immediatamente applicabili. Realizzato in collaborazione con SIEC – Systems Integration Experience Community e con i principali brand del settore, lo spazio propone una mappatura completa delle soluzioni integrate per audio, video e controllo, mettendo al centro interoperabilità, standard e best practice professionali. Non una semplice esposizione, ma una piattaforma di incontro tra tecnologia, competenze e business.

TECNOLOGIA CHE SI PROVA, MERCATI REALI, COMMUNITY PROFESSIONALE

Ciò che distingue il progetto è l’approccio esperienziale, infatti, le tecnologie non vengono solo raccontate, ma messe in funzione. Sistemi audio-video operativi, ambienti immersivi e soluzioni integrate permettono di comprendere l’impatto reale delle scelte tecnologiche, andando oltre il dato tecnico e il racconto teorico. All’interno dello spazio dedicato, i visitatori possono vedere sistemi operativi in funzione, confrontarsi con integratori qualificati e progettisti, valutare scenari applicativi concreti e approfondire le evoluzioni che stanno ridefinendo il settore AV. Un unico ambiente in cui convergono applicazioni per corporate, retail, education, musei, e altri settori, mostrando come l’AV professionale risponda a esigenze diverse ma sempre concrete. Al centro del format anche la dimensione di networking e community, con il coinvolgimento di tutti i livelli decisionali della filiera: dal confronto tecnico alla costruzione di relazioni professionali durature, proponendosi come luogo di connessione e crescita per l’intero comparto.

VERSO IL FUTURO DELL’AUDIO VIDEO PROFESSIONALE

AV Connect racconta il presente e il futuro del settore attraverso i temi chiave che ne stanno guidando l’evoluzione, dalla System Integration avanzata, agli standard AV-over-IP e le soluzioni collaborative per ambienti di lavoro ibridi e connessi. Il filo conduttore è l’integrazione, con un’attenzione crescente a sostenibilità, scalabilità ed efficienza.

AV CONNECT È PARTE DI MIR

MIR offre un ecosistema fieristico consolidato, riconosciuto e frequentato da una community professionale altamente qualificata. Il progetto, ospitato nel padiglione A1, ne amplia il perimetro con un focus verticale sull’audio-video professionale e sulla System Integration, rafforzando il posizionamento internazionale della manifestazione.