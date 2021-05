AVM ha organizzato per il prossimo 27 maggio, alle ore 17.30, un webinar gratuito di 30 minuti dedicato alle famiglie e ai giovani che desiderano conoscere più in dettaglio le funzionalità dei prodotti FRITZ!.

Pensando a tutte le situazione che le famiglie hanno dovuto affrontare nell’ultimo anno – dal coniugare le esigenze lavorative con quelle della didattica a distanza ai momenti di svago in sicurezza, non solo per i più piccoli – AVM volge la sua attenzione agli end user che utilizzano o vogliono saperne di più sui prodotti Fritz!.

Lo fa nella consapevolezza che la rete è il cuore di casa e, oggi più che mai, è importante poter fare affidamento su una connessione stabile, veloce e affidabile. Internet e il digitale fanno ormai parte della vita quotidiana di ognuno di noi, dagli acquisti online all’utilizzo dei social network, dalla ricerca di informazioni alla visione in streaming dei film, dal gaming allo smart working.

Fritz!, il router per una rete locale completa

Per questo è importante partecipare all’appuntamento del 27 maggio focalizzato sui prodotti Fritz!. In questa occasione, sarà possibile scoprire in modo semplice come attivare alcune delle funzionalità più efficaci dedicate a tutte le famiglie: la rete mesh, la prioritizzazione della rete, la creazione di profili e molto altro ancora.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, cliccate QUI.