D-Link fa il suo debutto a SPS Italia con la sua connettività intelligente

Inizia il conto alla rovescia per SPS (Smart Production Solutions) Italia 2025 che, quest’anno, si terrà dal 13 al 15 maggio, sempre a Parma. Tra le aziende partecipanti ci sarà, per la prima volta, anche D-Link, azienda operante a livello mondiale nel settore delle soluzioni di networking.

A SPS Italia 2025, l’appuntamento di riferimento per l’industria intelligente, digitale e sostenibile, D-Link presenterà la propria offerta di soluzioni avanzate per l’automazione industriale, pensate per supportare le imprese manifatturiere nella modernizzazione delle proprie infrastrutture operative.

In un contesto sempre più orientato a tecnologie come il 5G, l’edge computing e l’Intelligenza Artificiale, l’affidabilità della rete diventa un fattore abilitante per l’Industria 4.0. D-Link risponde a questa sfida con dispositivi progettati per ambienti critici, in grado di supportare la convergenza tra sistemi IT e OT e favorire la realizzazione di infrastrutture resilienti e performanti.

Switch industriali: D-Link propone connettività robusta per ambienti ostili

Tra le soluzioni in mostra, gli switch Ethernet industriali D-Link rappresentano il primo pilastro della proposta per la fabbrica connessa. Dotati di involucro metallico con grado di protezione IP30 e progettati per resistere a vibrazioni, polvere e ampie escursioni termiche, sono ideali per l’utilizzo in ambienti industriali severi. Oltre alla robustezza fisica, questi switch integrano funzionalità avanzate per la gestione del traffico di rete, come VLAN, QoS e supporto SNMP, fondamentali per garantire la qualità del servizio e l’interoperabilità con i sistemi di automazione.

Router M2M: continuità operativa anche in assenza di rete cablata

La seconda componente dell’offerta di D-Link riguarda i router M2M (Machine to Machine), ideali per abilitare comunicazioni remote sicure e affidabili tra impianti, sensori e piattaforme centralizzate. Questi dispositivi, compatibili con reti 4G e 5G, offrono funzionalità come dual SIM e failover automatico, garantendo la continuità del servizio anche in contesti remoti, su mezzi mobili o in assenza di connettività cablata.

Le applicazioni spaziano dal monitoraggio di sottostazioni e impianti energetici, alla videosorveglianza, fino al controllo e alla manutenzione predittiva di sistemi distribuiti. Tutto questo con il supporto della piattaforma di gestione cloud-based D-ECS, che consente un monitoraggio centralizzato e semplifica la manutenzione, riducendo i costi operativi.

Tecnologie abilitanti per l’industria connessa

Nell’industria moderna, la rete rappresenta un’infrastruttura strategica, in grado di connettere mondi eterogenei e far dialogare sistemi complessi. Switch industriali e router M2M non sono semplici dispositivi, ma veri e propri abilitatori della digitalizzazione. Con l’obiettivo di supportare concretamente le aziende nella loro evoluzione, D-Link si propone come partner tecnologico affidabile, pronto a rispondere a esigenze di scalabilità, sicurezza e integrazione tra sistemi.

Durante i tre giorni della manifestazione, sarà possibile scoprire dal vivo le tecnologie presentate e confrontarsi con i tecnici di D-Link per valutare scenari d’implementazione reali, personalizzabili e orientati all’efficienza operativa.

Dichiarazioni da D-Link

“La trasformazione digitale dell’industria richiede infrastrutture di rete robuste, scalabili e sicure. Le soluzioni D-Link rispondono a queste esigenze con dispositivi progettati per gli ambienti produttivi più critici”, commenta Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link Mediterraneo. “A SPS Italia portiamo la nostra esperienza e le nostre tecnologie per supportare la connettività industriale in modo concreto, affidabile e flessibile”.