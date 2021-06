D-Link, specialista mondiale nelle tecnologie di rete, presenterà le sue ultime soluzioni progettate per le reti private 5G aziendali, le reti campus cloud-managed, le reti on-premise per le PMI e quelle per la smart home al Mobile World Congress (MWC) di quest’anno, a Barcellona.

In tutto il mondo, la pandemia e il “movimento stay at home” hanno portato a una relazione più forte con la tecnologia e con l’essere connessi, e ciò ha creato una grande crescita delle forze di lavoro decentralizzate. I proprietari di aziende hanno dovuto accettare l’impatto che questo avrà sul futuro del business, rivalutare la loro infrastruttura di rete esistente e adattarsi alla redistribuzione sfruttando nuove tecnologie per aiutarli a ottimizzare l’efficienza e la produttività.

Inoltre, in tutto il mondo, è arrivato il momento delle tecnologie avanzate per consentire il lavoro a distanza. Con questo in mente, le ultime soluzioni 5G Private Network, Nuclias Connect, Nuclias Cloud e Smart Home, di D-Link, sono specificamente progettate per supportare questa nuova era di connettività.

Reti private 5G

La tradizionale banda larga fissa può essere costosa e challenging da implementare per le grandi imprese, soprattutto nelle aree suburbane o rurali. Il 5G Fixed Wireless Access (FWA) offre la larghezza di banda elevata e la connessione a bassa latenza di cui le imprese hanno bisogno per lavorare da remoto, a un costo inferiore per i service provider di Internet.

Al MWC, D-Link presenterà le sue ultime tecnologie per le reti private 5G aziendali, tra cui un nuovo gateway 5G che offre una sicurezza robusta e un’alta affidabilità per affrontare i requisiti critici di comunicazione wireless per le applicazioni industriali.

Nuclias Connect

La gestione della rete on-premise di D-Link è privata, sicura e si integra nell’infrastruttura IT esistente di un’azienda per consentire la gestione e la supervisione completa. Con Nuclias Connect e la sua vasta gamma di dispositivi compatibili, compresi gli access point Wi-Fi 6, gli smart switch e un nuovo network controller hub, le PMI che sposano il remote working possono costruire e gestire la rete di sorveglianza di cui hanno bisogno per ottimizzare la produttività. Inoltre, per supportare maggiormente i nuovi modi di lavorare, Nuclias Connect è anche dotato di un’elevata scalabilità, una facile gestione multi-sito e un’analisi avanzata.

Nuclias Cloud

Le aziende stanno ancora affrontando nuove sfide post pandemia, tra cui i vincoli di bilancio, la mancanza di risorse IT, la sicurezza di rete inadeguata e la diminuzione della produttività. Tenendo conto di questi ostacoli, Nuclias Cloud offre una soluzione economica che li risolve, e permette di implementare rapidamente e mantenere facilmente le reti cloud-managed, minimizzando i costi e massimizzando le risorse.

Nuclias Cloud fornisce un accesso sicuro alla rete aziendale, una scalabilità illimitata, una distribuzione zero touch e un controllo degli accessi basato su ruoli e privilegi. D-Link introdurrà nuove funzioni avanzate e dispositivi compatibili, come gli access point Wi-Fi 6 e un nuovo gateway SD-WAN cloud-managed.

Smart Home

La domanda di una connettività più veloce e con una capacità maggiore è aumentata esponenzialmente in tutto il mondo, dato che le applicazioni ad alta intensità di banda sono sempre più diffuse in casa. La gamma di soluzioni di D-Link per la smart home sfrutta le tecnologie all’avanguardia di AI, Wi-Fi 6, 5G e Mesh per fornire la velocità e le capacità potenti che le connessioni a banda larga cablate standard non possono offrire.

D-Link al Mobile World Congress 2021

Al MWC, D-Link svelerà le ultime videocamere di sorveglianza intelligenti, un adattatore USB Wi-Fi 6, la serie AI e il nuovo CPE Outdoor 5G/LTE.

Per restare aggiornato su ciò che D-Link presenterà al MWC, cliccate QUI