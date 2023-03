EBV Elektronik partecipa a embedded world, la manifestazione di punta per la comunità embedded che si terrà dal 14 al 16 marzo 2023 a Norimberga, in Germania.

EBV, società Avnet, illustrerà la propria esperienza attraverso una serie di postazioni dedicate che integrano contenuti di fornitori e partner quali AMD/Xilinx, ams Osram, AWS, Broadcom, Espressif, Infineon, Lumissil, Microchip, Nexperia, NXP, onsemi, Renesas, SG Micro, STMicroelectronics, Toshiba e EBVchips.

Le postazioni al Padiglione 3A Stand 125 si ricollegano tutte al tema conduttore scelto per la manifestazione, “Connecting Your Visions with the Best”. L’obiettivo è mettere in evidenza i plus di fornitori e partner, per fornire ai clienti i collegamenti ai migliori prodotti e soluzioni disponibili oggi sul mercato. Lo stand EBV sarà inoltre caratterizzato da cinque isole tematiche, focalizzate rispettivamente su: analogica e potenza; automotive; connettività; elaborazione di fascia alta; industria.

EBV Elektronik partecipa a embedded world, dove promuoverà anche il progetto “EBV Innovation Hero Award“. Insieme al partner Innovation World Cup, EBV invita sviluppatori, start-up, scale-up e PMI della regione EMEA a partecipare alla più entusiasmante competizione europea nell’area delle tecnologie indossabili e dell’IoT. L’evento sarà declinato in varie categorie, tra cui Industry 4.0, smart city, infrastrutture, agricoltura, trasporti, logistica, sport e lifestyle e healthcare. Inoltre, EBV promuoverà la sua stretta collaborazione con Amazon Web Services (AWS) nello sviluppo di applicazioni IoT con servizi basati su cloud.

All’Exhibitor’s Forum nel Padiglione 3 i responsabili EBV terranno una serie di presentazioni focalizzate sui settori della connettività e dell’intelligenza artificiale, nello specifico:

Mercoledì, 15 marzo – 11:00-11:30

o Una panoramica su PHY e switch per uso industriale, di Karl Lehnhoff, direttore del segmento industria, scienze e medicale presso EBV

Mercoledì, 15 marzo – 14:00-14:30

o Sistemi e soluzioni Edge AI proposti da EBV, di Ulrich Schmidt, direttore del segmento elaborazione di fascia alta presso EBV

I visitatori potranno analizzare le proprie sfide di progettazione insieme al team di tecnici esperti del portafoglio di prodotti e delle tecnologie EBV Elektronik.