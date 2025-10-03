Epson a Viscom con tre aree: produzione, personalizzazione e fotografia

Per affrontare al meglio il cambiamento del mercato, che richiede soluzioni sempre più flessibili e capaci di fornire alle aziende elevata produttività con costi di produzione ridotti, a fianco di macchine di grandi dimensioni come la nuova ecosolvent roll-to-roll SureColor S8100, Epson si impegna da tempo nella realizzazione di stampanti dedicate alla microproduzione e alla stampa personalizzata distribuita, come la nuova piana desktop UV SureColor V2000.

Presenti in occasione di Viscom – nello stand F11-G20, Padiglione 8 – queste stampanti sono indirizzate tanto alle grandi quanto alle piccole imprese, consentendo loro di competere sul mercato: grazie infatti all’ampia flessibilità operativa, mettono le aziende di grado di rispondere facilmente alle diverse richieste dei clienti e fornire prodotti a costi competitivi anche in quantità ridotte, secondo un approccio sostenibile.

Production Sign, l’area di Epson dedicata alla comunicazione visiva

Production Sign è lo spazio dedicato alla comunicazione visiva di largo formato, con stampanti che si rivolgono a molteplici settori: grafica, pubblicità e interior decoration. In quest’area Epson espone vari modelli, contraddistinti da un impatto ambientale ridotto grazie all’utilizzo della tecnologia inkjet Epson PrecisionCore:

SC-S8100: la più recente novità presentata per la prima volta in Italia, è una stampante ecosolvente da 64 pollici con inchiostri a 6 colori (quadricromia più Lc e Lm). Offre una qualità di stampa superiore e una maggiore produttività grazie alla nuova testina di stampa PrecisionCore Micro TFP, che consente una più elevata velocità in tutte le principali modalità di stampa. Essa si aggiunge ai recenti modelli S7100 e S9100 completando così la gamma per la comunicazione visiva: dalla decorazione di interni ed esterni al car wrapping.

SC-V2000 : stampante UV piana per il formato A3 – anch’essa la più recente novità presentata per la prima volta in Italia – è la sorella maggiore del modello desktop SureColor V1000 di formato A4. Grazie alla sua compattezza e alla facilità d’uso è adatta a tutte quelle realtà (stampatori di foto e gadget, produttori di articoli promozionali,operatori di e-commerce e retail) che dispongono di spazi ridotti per realizzare produzioni limitate che diversamente dovrebbero esternalizzare. Con un set di 10 colori permette stampe di qualità fotografica su diversi materiali fino ad uno spessore di 70mm.

: stampante UV piana per il formato A3 – anch’essa la più recente novità presentata per la prima volta in Italia – è la sorella maggiore del modello desktop SureColor V1000 di formato A4. Grazie alla sua compattezza e alla facilità d’uso è adatta a tutte quelle realtà (stampatori di foto e gadget, produttori di articoli promozionali,operatori di e-commerce e retail) che dispongono di spazi ridotti per realizzare produzioni limitate che diversamente dovrebbero esternalizzare. Con un set di 10 colori permette stampe di qualità fotografica su diversi materiali fino ad uno spessore di 70mm. SC-V7000: stampante piana UV LED pensata per la stampa di pannelli e materiali rigidi di vario tipo (tra cui acrilici, policarbonati, PVC, vetro, alluminio, metallo, poliestere e legno) fino a 80mm di spessore. Produttività elevata e costi di gestione contenuti, senza compromettere la qualità.

SC-F9500H: ideale per il soft signage e le applicazioni per il settore moda, in particolare sportswear. È una stampante a sublimazione da 64 pollici, con un design compatto e salvaspazio. Oltre ai quattro colori base (CMYK), affianca viola e arancione oppure giallo fluo e rosa fluo oppure light magenta e light ciano, ed espande così lo spazio colore del 20%, per colori più vividi e uniformi.

C-R5000: è dotata di un set di inchiostri a 6 colori UltraChrome RS composto da resine a base d’acqua, privo di odori e adatto all’uso in qualsiasi ambiente, perfetta per quei clienti particolarmente interessati alle applicazioni green e alla maggiore sostenibilità.

Personalizzazione è la parola d’ordine

Nell’area Customization, lo stand Epson espone le stampanti progettate per la personalizzazione, ovvero adatte alle produzioni a chilometro zero dove prevalgono concetti come il time to market e la presenza sul territorio senza rinunciare agli standard qualitativi delle grandi produzioni industriali. In quest’area abbiamo raccolto i modelli che si rivolgono prevalentemente al mondo della personalizzazione tessile e della sublimazione di oggetti come gadget e articoli regalo che possono trovare spazio tanto in negozi retail quanto in laboratori artigianali.

Le stampanti in mostra sono:

SC-G6000 con forno : è la prima stampante tessile roll to roll Direct-to-Film della serie G, che consente di trasferire su numerosi tessuti la stampa realizzata su film ed unisce tecnologie comprovate e funzionalità affidabili per produrre risultati straordinari, semplificando i processi operativi e di manutenzione.

: è la prima stampante tessile roll to roll Direct-to-Film della serie G, che consente di trasferire su numerosi tessuti la stampa realizzata su film ed unisce tecnologie comprovate e funzionalità affidabili per produrre risultati straordinari, semplificando i processi operativi e di manutenzione. SC-F1000: è una soluzione ibrida a foglio DTG-DTFilm, che stampa su tessuti scuri (grazie all’inchiostro bianco), chiari e pellicola per trasferimento. È ideale per punti vendita, esercizi commerciali e tutti coloro che cercano un’alternativa vantaggiosa, per efficacia e costi ed inoltre contribuisce alla riduzione dell’impatto ambientale complessivo delle attività di stampa e personalizzazione, perché favorisce le produzioni a chilometro zero, con relativa diminuzione di magazzino, scarti e trasporti.

SC-F500: è una stampante a sublimazione da 24 pollici che, grazie a pratici flaconi, consente di ricaricare le taniche anche durante la stampa. Facilità di utilizzo, affidabilità e bassi costi di gestione sono le sue prerogative particolarmente apprezzate dalle piccole imprese.

Photo&Proof: lo spazio di Epson dedicato alla fotografia e alle prove colore

SC-P7300, SC-P6500 e SureLab D-500 sono le protagoniste dell’area Photo&Proof. Le gamme Epson SureColor P e SureLab D sono in grado di soddisfare tutte le richieste dei professionisti della fotografia e delle arti grafiche. La nuova SC-P7300, insieme alla sorella maggiore SC-P9300 a 10 colori, si indirizzano prevalentemente alla fotografia fine art mentre la gamma a 6 colori rappresentata da SC-P6500 alla fotografia commerciale. SureLab D500, compatta, trasportabile e impilabile, è pensata invece per il settore della fotografia di piccolo formato, eventi sportivi e manifestazioni per fissare su carta le emozioni del momento.

e SureLab D-500 sono le protagoniste dell’area Photo&Proof. Le gamme Epson SureColor P e SureLab D sono in grado di soddisfare tutte le richieste dei professionisti della fotografia e delle arti grafiche. La nuova SC-P7300, insieme alla sorella maggiore SC-P9300 a 10 colori, si indirizzano prevalentemente alla fotografia fine art mentre la gamma a 6 colori rappresentata da SC-P6500 alla fotografia commerciale. SureLab D500, compatta, trasportabile e impilabile, è pensata invece per il settore della fotografia di piccolo formato, eventi sportivi e manifestazioni per fissare su carta le emozioni del momento. SC-P7300: grazie all’innovativa testina di stampa Epson PrecisionCore da 2,64 pollici, SC-P7300 realizza con grande velocità stampe nitide e ricche di dettagli, mentre il set di inchiostri UltraChrome PRO10 a 10 colori, incluso il viola, assicura immagini e prove colore di alta qualità.

SC-P6500 e SureLab D500: sono stampanti a 6 colori che offrono la stessa produttività di un grande laboratorio e contribuiscono a rendere funzionale l’area di lavoro. SC-P6500 possiede grande versatilità di produzione grazie al doppio rotolo di cui è dotata per caricare due diverse tipologie o dimensioni di supporti (con passaggio automatico da uno all’altro). La compattezza caratterizza anche SureLab D500, stampante fotografica per il piccolo formato che può essere impilata fino a tre unità per formare una torre di produzione che aumenta la produttività; facilmente trasportabile, può essere utilizzata direttamente on site anche durante eventi e manifestazioni.

SD-10 con piano di scansione: è il primo spettrofotometro di Epson alimentato a batteria e di piccole dimensioni; è sempre pronto per effettuare la misurazione del colore praticamente ovunque e, in abbinamento con il piano automatico e portatile, rende semplice e veloce la creazione di profili colore ICC per i vari supporti da stampare con i modelli Epson SureColor.

Dichiarazioni

“Oltre alle novità SC-S8100 e SC-V2000”, spiega Renato Sangalli, Head of Sales C&I di Epson Italia, “il nostro portfolio prodotti a Viscom è molto ricco ed è declinato nelle aree Production Sign, Customization, e Photo&Proof. Ai visitatori vogliamo mostrare che grazie alle nostre soluzioni è possibile dare forma alla creatività potendo contare su alcune certezze fondamentali, tra cui produttività elevata, bassi costi operativi, sicurezza del risultato ottenibile e non ultimo e per noi molto importante, impatto ambientale ridotto. A questo proposito desidero ricordare il recentissimo annuncio dell’accordo con BNP Paribas per il nuovo programma di leasing che dà al cliente vantaggi economici e permette a Epson di controllare il riutilizzo, ricondizionamento e riciclo a fine vita del bene con un impatto positivo sull’ambiente”.