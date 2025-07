Etichette per tutte le applicazioni

Epson, specialista mondiale nella tecnologia di stampa commerciale, parteciperà a LabelExpo 2025 (Barcellona 16-19 settembre), l’evento più importante per il settore della stampa di etichette e imballaggi, dove presenterà le più recenti innovazioni nella produzione di etichette commerciali e industriali, tra cui l’attesissima SurePress L-5034 e le stampanti di ultima generazione per ogni tipo di applicazione di etichette, al servizio di una vasta gamma di settori commerciali e industriali: vendita al dettaglio, settore alimentare e delle bevande, prodotti farmaceutici e chimici, logistica.

Con oltre 15 anni di esperienza nel settore dell’etichettatura, le stampanti SurePress e ColorWorks sono infatti ampiamente utilizzate in molti settori e applicazioni in tutta Europa, definendo gli standard di eccellenza, affidabilità e produttività nella produzione di etichette a colori e in bianco e nero.

“Qualunque siano le esigenze di etichettatura – ha affermato Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – che si tratti di piccole tirature, on-demand, grandi volumi o di nicchia, Epson ha la risposta. Le nostre macchine da stampa e le stampanti per etichette a colori sono utilizzate per etichettare cibi e bevande, per gli scaffali dei supermercati, per i take-away e le consegne, per i pass per i visitatori e per la logistica. Le troviamo quotidianamente su bottiglie di vino, barattoli, beni di lusso, cosmetici, prodotti chimici industriali, prodotti farmaceutici e molto altro ancora: Epson offre quasi tutti i tipi di etichette per ogni tipo di applicazione. Il lancio di SurePress L-5034 è la più recente testimonianza del nostro costante impegno nel fornire soluzioni per la produzione di etichette a colori di alta qualità in modo rapido, uniforme e accurato. Il nostro obiettivo ultimo è dare ai cllienti la possibilità di stampare qualsiasi tipo di etichetta.”

Progettata per assicurare una maggiore produttività senza compromettere la qualità di stampa, SurePress L-5034 è una nuova piattaforma per la stampa digitale di etichette con inchiostri a base acqua ed è la scelta ideale per i label converter che desiderano aumentare la produttività e l’efficienza operativa su un’ampia gamma di substrati, dalle carte testurizzate non patinate ai supporti metallizzati.

Caratteristiche principali di SurePress L-5034:

– Tecnologia Optimiser Liquid: abbinata agli inchiostri, questa innovativa funzionalità ottimizza la formazione delle gocce e assicura un controllo preciso del loro posizionamento, per immagini di elevata qualità.

– Set di inchiostri evoluto, a sei colori con bianco: il nuovo set di inchiostri a base acqua (CMYK più arancione e verde) offre una straordinaria gamma cromatica e un’ampia copertura Pantone, soddisfacendo i rigorosi requisiti dei proprietari di marchi e aderendo al contempo alle principali restrizioni sulle sostanze chimiche per la sicurezza dei beni di consumo alimentari.

– Testina di stampa PrecisionCore: grazie a questa tecnologia Epson, SurePress L-5034 ha una risoluzione nativa di 1200 dpi, per garantire un’eccezionale qualità delle immagini con dettagli fini, testi di piccole dimensioni e sfumature uniformi.

– Rilevamento ugelli in tempo reale: dotata della tecnologia proprietaria Epson di verifica automatica degli ugelli in tempo reale (NVT) e di un sistema di compensazione degli ugelli, SurePress L-5034 mantiene una qualità dell’immagine costante per l’intero ciclo di stampa senza interruzioni, migliorando la produttività complessiva.

– Sistema di pulizia efficiente: un sistema di nuova concezione per la pulizia automatizzata delle testine di stampa riduce al minimo l’intervento dell’operatore e la manutenzione manuale, massimizzando i tempi di attività e aumentando l’efficienza.

– Sofisticato sistema di telecamere: al momento della sostituzione della testina di stampa, questo sistema consente la regolazione automatica della qualità dell’immagine migliorando ulteriormente l’efficienza operativa e massimizzando i tempi di attività.

– Robusto sistema di trasporto a nastro: in grado di gestire una larghezza del nastro di 340 mm e di ospitare rotoli fino a 120 kg, SurePress L-5034 è costruita per offrire versatilità e affidabilità.

Epson ColorWorks, la soluzione per etichette on-demand

Oltre a SurePress L-5034 – che a LabelExpo è affiancata dalle altre stampanti Epson SurePress L-6534VW e L-4733AW – nello stand saranno presenti anche un’ampia gamma di stampanti ColorWorks per etichette a colori on-demand, tra cui la serie C8000e, progettata per la produzione di grandi volumi con costi ridotti ed eliminazione degli sprechi di etichette e delle scorte in eccesso.

Questa linea integra l’esclusiva tecnologia della testina di stampa Epson PrecisionCore per raggiungere una risoluzione dell’immagine di 1200×600 dpi, consentendo la riproduzione accurata di codici a barre e caratteri di piccole dimensioni, mentre la velocità di stampa di 300 mm/sec riduce al minimo i tempi di esecuzione per i lavori on demand. È dotata inoltre della tecnologia Epson NVT (Nozzle Verification Technology), che monitora costantemente gli ugelli per evitare errori di stampa; la calibrazione dei colori e i profili ICC assicurano una gestione semplice e precisa degli inchiostri, migliorando ulteriormente l’accuratezza e la qualità delle immagini stampate.

Epson presenta anche la nuova gamma di stampanti industriali per etichette on-demand della serie ColorWorks D6000 con inchiostri dye UltraChrome DY per una più elevata qualità di riproduzione dei colori e una migliore durata sui supporti lucidi, soddisfacendo in modo specifico le esigenze dei produttori artigianali e delle industrie del packaging personalizzato.

Tra gli altri motivi di interesse per gli operatori:

– dimostrazione del primo robot collaborativo (AX6) di Epson in azione con ColorWorks C6000Pe, che automatizza il processo di etichettatura di provette con precisione ed efficienza, ideale per le camere bianche.

– la nuova testina di stampa PrecisionCore D3000-U1R da 1200 dpi con ricircolo a livello degli ugelli, la più recente aggiunta alla gamma PrecisionCore D3000 per gli OEM. Compatibile con gli inchiostri UV, è ideale per la produzione di etichette commerciali.