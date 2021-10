Getac lancia una fiera virtuale in 3D dedicata

Getac annuncia il lancio della prima edizione della Fiera Virtuale per il settore Automotive, un’esperienza in 3D dove i clienti possono scoprire i dispositivi rugged di Getac e le applicazioni software dedicate a questo mercato.

Getac offre un’ampia gamma di soluzioni a supporto della value-chain in ambito automotive, dalla Ricerca e Sviluppo (R&D), alla produzione fino al post-vendita. Per la prima volta, i clienti possono approfondire l’intera proposta Getac automotive all’interno di uno show room digitale.

Secondo Frost & Sullivan, la rapida adozione dei processi di digitalizzazione per mitigare l’impatto negativo sul mercato dell’aftermarket dovuto al COVID-19, ha aumentato gli investimenti in questo settore.

Come parte della propria soluzione dedicata al post-vendita, Getac propone alle concessionarie di eliminare la carta e di digitalizzare il processo d’ispezione multipunto e, nello stesso tempo, di fornire al cliente un rapporto di facile lettura sullo stato di salute del veicolo (EHVC). L’interfaccia intuitiva fornisce una stima precisa del costo e del tempo impiegato per la riparazione, consentendo al cliente una rapida valutazione, facendo così aumentare il fatturato dell’officina. Eliminando completamente la carta, le concessionarie possono recuperare e memorizzare la storia del veicolo e documentare la riparazione attraverso foto e video. È stato dimostrato che la soluzione può aumentare i ricavi provenienti dalla vendita dei pezzi di ricambio e dalla manodopera, generando in media 35 dollari in più per ogni ordine di riparazione.

Russell Younghusband, global automotive director di Getac Technology Corporation, ha dichiarato, “attraverso la fiera virtuale, per la prima volta i clienti possono approfondire le soluzioni in prima persona. La piattaforma mostra come la tecnologia hardware e software di Getac sia in grado di approcciare in modo intelligente la catena del valore nell’industria automobilistica, dando ai produttori OEM e alla loro rete di concessionarie la possibilità di razionalizzare i processi e incrementare produttività ed efficienza”.

All’interno della fiera virtuale sono disponibili varie applicazioni per il settore automotive, tra cui:

Post-Vendita e processi in officina – scopri come eliminare gli sprechi e ridurre i costi dell’operatività in officina utilizzando soluzioni hardware e software per gestire al meglio i principali processi, permettendo ai tecnici di avere più tempo da dedicare alla manutenzione indoor o per le riparazioni su strada.

– scopri come eliminare gli sprechi e ridurre i costi dell’operatività in officina utilizzando soluzioni hardware e software per gestire al meglio i principali processi, permettendo ai tecnici di avere più tempo da dedicare alla manutenzione indoor o per le riparazioni su strada. Produzione automotive – il magazzino moderno è un mix di potenza produttiva e sistemi di gestione digitalizzati estremamente complessi. Scopri come i dispositivi Getac si connettono direttamente ad un’ampia gamma di macchinari e sensori lungo la catena per permettere ai produttori di effettuare ispezioni, condurre test e raccogliere dati tecnici. L’ integrazione con le piattaforme ERP dell’azienda, con i sistemi MES e con quelli relativi al controllo qualità, assicura un’operatività produttiva trasparente.

– il magazzino moderno è un mix di potenza produttiva e sistemi di gestione digitalizzati estremamente complessi. Scopri come i dispositivi Getac si connettono direttamente ad un’ampia gamma di macchinari e sensori lungo la catena per permettere ai produttori di effettuare ispezioni, condurre test e raccogliere dati tecnici. L’ integrazione con le piattaforme ERP dell’azienda, con i sistemi MES e con quelli relativi al controllo qualità, assicura un’operatività produttiva trasparente. R&D and engineering – le attività di Ricerca e Sviluppo richiedono un’analisi e una raccolta dei dati veloce ed efficace, che deve essere effettuata all’interno di una varietà di ambienti, sia indoor che su strada. L’industria automobilistica necessita di dispositivi compatti, ma robusti, che combinano potenti processori e facilità d’uso per eseguire attività di test e verifica in condizioni estreme. Scopri come i dispositivi Getac sono in grado di resistere agli ambienti ostili del laboratorio e a quelli esterni e come possono aiutare i produttori a omologare veicoli di ultima generazione.

Visita subito QUI la fiera virtuale di Getac dedicate al settore Automotive e scopri i dispositivi rugged in 3D!