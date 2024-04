Il Data Center Nation Milan 2024 ospita Socomec

Socomec prenderà parte al Data Center Nation Milan 2024 in programma il 17 aprile all’Allianz MiCo_Milano Convention Centre per presentare le proprie soluzioni e il revamp del Data Center della Polizia di Stato

L’evento Data Center Nation Milan 2024, il principale appuntamento nel panorama nazionale per il settore dei Data Center, offre l’opportunità di esplorare le più recenti innovazioni che stanno delineando il mercato italiano dei Data Center. Per Socomec questa è l’occasione per confrontarsi con i principali player del settore e condividere il proprio expertise in materia di alimentazione e monitoraggio dell’energia.

Nel dettaglio, il 17 aprile, all’interno dell’Allianz MiCo si susseguiranno numerosi panel settoriali dedicati all’industria dei Data Center. Socomec, durante il Data Center Nation Milan 2024, presenterà un intervento sul “Revamp di Data Center critico: UPS modulare e batterie al litio più performanti per la Polizia di Stato” che sarà condotto da Marco Ghirlanda, National Sales Manager di Socomec e Francesco Lacerenza, Branch Sales Manager di Socomec.

Durante lo speech verrà illustrato come la soluzione di Socomec abbia permesso di garantire la continuità operativa per dati altamente sensibili alla Polizia di Stato, tramite l’installazione di un UPS modulare più performante in termini di potenza, che ha ridotto lo spazio necessario e ottimizzato l’affidabilità del sistema con 3 armadi batterie al litio.

Parallelamente alla conferenza, nell’area Expo di Data Center Nation Milan 2024, Socomec sarà presente allo stand 28 dove si concentrerà sulle necessità dei moderni Data Center, che richiedono infrastrutture sempre più performanti, efficienti e sostenibili. Tra i prodotti di punta dell’azienda ci saranno Modulys XM e Delphys XL.

MODULYS XM è un UPS di media potenza unico affidabile, flessibile e costruito per durare nel tempo. Grazie alla possibilità di combinare oltre 25 parti standardizzate e pre-ingegnerizzate, Modulys XM può soddisfare una vasta gamma di esigenze dei clienti. Il suo affidamento è stato certificato da una società terza, con oltre 1.000.000 di ore di MTBF e un MTTR minimo, che offre la possibilità di effettuare interventi rapidi e sicuri da parte del personale sul posto. Grazie all’ottimizzazione di tutte le fasi del suo ciclo di vita, il prodotto è garantito per una durata fino a 25 anni, andando ben oltre gli standard del mercato.

Delphys XL è un UPS che integra diverse modalità di funzionamento avanzate per ottimizzare l’efficienza senza compromettere la qualità dell’alimentazione. Con una ridondanza intrinseca e un design compatto ed efficiente, Delphys XL garantisce una protezione affidabile per le applicazioni critiche. Inoltre, è stato progettato per garantire una manutenzione semplice e sicura e un basso MTTR, attraverso un concetto di assistenza innovativo ed esclusivo.

Socomec, con la sua esperienza centenaria nel settore dell’alimentazione critica e del monitoraggio energetico, si impegna a fornire soluzioni energetiche efficienti e affidabili, come verrà ribadito durante il Data Center Nation Milan 2024. L’azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo, focalizzandosi sull’innovazione e sulla sostenibilità. In particolare, Socomec attribuisce sempre più importanza alla disponibilità e alla qualità delle informazioni ambientali sulle apparecchiature elettriche tramite il programma PEP ecopassport®. Grazie all’attenzione per le best practice, la maggior parte delle gamme di prodotti dell’azienda è stata certificata da questa importante struttura internazionale, inclusi i principali sistemi UPS e le soluzioni di misurazione, componenti chiave dei sistemi di data center di ogni dimensione e forma.

Infine, Socomec si distingue proponendo soluzioni capaci di soddisfare le diverse esigenze di sicurezza e garantire la continuità operativa in installazioni critiche come i Data Center, gli aeroporti, le strutture sanitarie e le infrastrutture industriali.

Partecipate a Data Center Nation Milan 2024 per scoprire di più!