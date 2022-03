Kyocera Document Solutions sarà a Print4All 2022

Kyocera Document Solutions Italia, specialista nelle soluzioni documentali per l’ufficio, sarà tra i protagonisti di Print4All, la principale fiera di settore per la filiera della stampa, del converting e del packaging, che torna dal vivo dal 3 al 6 maggio a Fiera Milano Rho.

Kyocera Document Solutions ha scelto un format trasversale che unisce innovazione tecnologica, business, networking e formazione professionale, per presentare per la prima volta al grande pubblico italiano e internazionale il sistema per la stampa di produzione Kyocera TASKalfa Pro 15000c.

Lo stand Kyocera (Padiglione 11/D01 ed E02), che si presenta come una vetrina dell’innovazione tecnologica, ospiterà il sistema in due differenti configurazioni, oltre a spazi per workshop e per il networking. Un ambiente laboratorio che vuole invitare i visitatori della Fiera a scoprire la tecnologia alla base del sistema, ma anche a condividere idee e progetti per la crescita del business.

Nella quattro giorni saranno organizzati workshop tematici dedicati al dato variabile, all’editoria, alla tecnologia inkjet e alla sostenibilità, oltre a diverse presentazioni di prodotto che andranno nel cuore pulsante del sistema TASKalfa Pro 15000c.

Il sistema TASKalfa Pro 15000c è stato sviluppato partendo dalla forte esperienza e competenza Kyocera nel settore del printing e della produzione di teste di stampa industriali a getto d’inchiostro. È un sistema di stampa affidabile e produttivo, che pone particolare attenzione ai costi di produzione e all’ambiente.

Offre alle aziende di tutte le dimensioni un ritorno sugli investimenti senza rivali grazie alla capacità di 150 pagine al minuto, alla flessibilità e all’affidabilità leader del mercato. Inoltre, grazie a un valore Typical Electricity Consumption (TEC) di 6,3 KwH/settimana, il sistema è posizionato come uno dei prodotti migliori per efficienza energetica in questa categoria di mercato. TASKalfa Pro 15000c aggiunge valore alla stampa transazionale, transpromo, book on demand, direct mail, modulistica e rende efficiente la comunicazione omnicanale e multicanale delle aziende.

Stampatori, creativi e brand owner che visiteranno la manifestazione troveranno presso lo stand Kyocera una proposta tecnologica in grado di offrire soluzioni di stampa versatili, sostenibili e personalizzate.

Alessandro Mambretti, Expert Production Print Solutions di Kyocera Document Solutions Italia, ha commentato: “Abbiamo presentato il nostro sistema per la stampa di produzione alla fine del 2019 e da allora non ci siamo più fermati: abbiamo incontrato molte aziende che ne hanno apprezzato le potenzialità e abbiamo realizzato implementazioni importanti. Print4All rappresenta per noi il primo momento d’incontro pubblico per presentare la qualità di TASKalfa Pro 15000ci sia per stampa volumi che per stampa personalizzata “one to one”. Intendiamo dare nuovo valore a ogni tipo di produzione assicurando un “time to market” veloce e puntuale e accompagnando le aziende in un percorso di crescita.”

La manifestazione si svolgerà in contemporanea con Ipack-Ima, il noto evento fieristico dedicato alle tecnologie di processo e packaging, Intralogistica Italia, evento dedicato a soluzioni e sistemi integrati di movimentazione industriale, gestione del magazzino, stoccaggio dei materiali e picking, e Green Plast.