Netcomm Forum 2022: torna in presenza l’evento di riferimento per il digital retail in Italia

Manca meno di un mese alla 17esima edizione di Netcomm Forum, l’evento di riferimento per il mondo digitale sui temi dell’evoluzione dell’e-commerce, del digital retail e della business innovation a livello nazionale e globale. Dopo due edizioni interamente digitali, a causa delle restrizioni dettate dal contesto socio-sanitario, quest’anno l’evento torna in presenza, con la possibilità di usufruire anche di una piattaforma digitale che amplificherà le opportunità di approfondimento e di networking.

L’evento, promosso e curato da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale in Italia, si terrà martedì 3 e mercoledì 4 maggio 2022 presso MiCo, a Milano, e sarà occasione di confronto diretto per più di 17.000 professionisti del digitale, con 3 conferenze plenarie e oltre 150 workshop di approfondimento incentrati sui nuovi scenari e i trend emergenti nel mondo digital. L’evento riserverà, inoltre, un’intera area dedicata alle nuove proposte del mercato italiano: nello Start Up Planet, le migliori realtà emergenti racconteranno le soluzioni e le tecnologie innovative che hanno adottato per interagire con i propri clienti. Anche quest’anno Netcomm curerà le Innovation Roundtable, sessioni di dibattito sui temi più innovativi dedicati allo scenario digitale, alle quali parteciperanno leader del settore.

Tra gli ospiti confermati, Valentina Pontiggia, Direttore Osservatorio eCommerce B2c e Innovazione Digitale nel Retail del Politecnico di Milano; Bruno Basalisco, Direttore Copenhagen Economics; Paolo Picazio, Country Lead Shopify; Carlo Alberto Carnevale Maffè, Associate Professor of Practice di Strategy and Entrepreneurship Università Bocconi; Wijnand Jongen, Presidente del Comitato esecutivo di Ecommerce Europe; Cristina Scocchia, Amministratore Delegato Illycaffè; Maniele Tasca, General Manager, Selex Gruppo Commerciale S.p.A.; Mario Didonato, Head of eCommerce, Prada.

“Siamo felici di annunciare finalmente il ritorno in presenza di Netcomm Forum. Dopo oltre due anni segnati da cambiamenti decisivi a livello sociale ed economico, in cui le aziende hanno dovuto adattare in modo repentino i modelli di business alle nuove abitudini dei consumatori, l’evento del 3 e 4 maggio sarà l’occasione per confrontarsi sui nuovi paradigmi del digital retail”. Commenta Roberto Liscia, Presidente di Netcomm. “Le aziende avranno l’opportunità di tornare a incontrarsi e discutere di quali strategie, tecnologie e metodi mettere in campo per essere competitive in un mercato sempre più multicanale, dove i confini tra online offline sono destinati a non essere più percepiti, e in cui al consumatore dovrà essere garantita un’esperienza di acquisto sempre più semplice, rapida e personalizzata”.

Tra i temi che arricchiranno la diciassettesima edizione di Netcomm Forum vi saranno l’equità e l’inclusione nel settore tecnologico; case history, dibattiti ed eventi dedicati all’empowerment femminile nel settore digitale, e dati e soluzioni per un’innovazione sempre più responsabile e sostenibile.

Tutte le informazioni sull’evento, il programma in continuo aggiornamento e su come partecipare sono disponibili sul sito ufficiale di Netcomm Forum.