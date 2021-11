Reti, impianti e nuove soluzioni per progettare la casa intelligente: webinar il 5 novembre

Venerdì 5 novembre 2021 dalle ore 15:00 alle 18:00 si terrà il webinar di aggiornamento professionale per l’Ordine nazionale degli Ingegneri dal titolo “Reti, impianti e nuove soluzioni per progettare la casa intelligente” organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri in collaborazione con il Centro Studi Tim.

Il webinar si propone di illustrare la domanda attuale di soluzioni innovative per la casa e le soluzioni allo studio, oltre a delineare le modalità di progettazione della smart home ovvero della così detta casa intelligente.

L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale del CNI, senza limiti di accumulo di Cfp. Agli ingegneri regolarmente iscritti all’Albo professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti 3 cfp.

La quota di partecipazione al webinar è di € 5,00.

Per maggiori informazioni e per vedere la locandina dell’evento clicca qui.