RS TECH DAY 2022: RS Italia incontra clienti e fornitori

RS Components Italia rinnova l’appuntamento all’RS Tech Day, l’evento in programma il prossimo 8 giugno presso l’iconico Museo Storico Alfa Romeo di Arese (MI). La giornata è l’occasione per incontrare alcuni dei fornitori strategici e i clienti, e presentare loro in anteprima le nuove soluzioni RS dedicate all’Inventory management.

Giunto alla seconda edizione, l’RS Tech Day rappresenta un’occasione unica per creare sinergie tra i principali interlocutori di RS Italia, dando loro l’opportunità di rinsaldare, finalmente in presenza, rapporti e opportunità di business. RS Italia si conferma quindi un partner strategico in grado di unire grandi industrie appartenenti a diversi settori (manifatturiero, energetico, elettronico, telecomunicazioni) e lavorare insieme per raggiungere una crescita sostenibile, a beneficio dell’intero sistema industriale del Paese.

“Con l’RS Tech Day 2022 ritorniamo ad incontrare in presenza i nostri più importanti interlocutori, clienti e fornitori, durante una giornata dedicata a costruire nuove opportunità di business e scoprire le novità più interessanti dei diversi settori con il costante supporto e la consulenza del team commerciale di RS. Diventare la prima scelta per dipendenti, clienti, fornitori, investitori e per le comunità degli 80 Paesi in cui siamo presenti è il nostro obiettivo: per questo abbiamo intrapreso un percorso volto a comprendere meglio i problemi dei clienti e offrire loro non solo prodotti eccellenti, ma anche soluzioni e servizi a valore aggiunto”, ha dichiarato Diego Comella, Managing Director di RS Italia.

Tra le novità assolute di questo appuntamento chiave per i migliori brand del B2B industriale, saranno svelate in anteprima per il mercato italiano le soluzioni di RS dedicate all’inventory management: il servizio kanban RS ScanStock e la soluzione vending machine RS VendStock.

“A rappresentare la vocazione di RS per l’innovazione e la gestione delle diverse esigenze, siamo fieri di presentare queste nuove soluzioni di Inventory Management e speriamo che, grazie a quest’occasione, si apra un ulteriore momento di confronto tra i principali operatori del settore industriale su elementi che vanno oltre il prodotto, consolidando ulteriormente un rapporto costruito nel tempo” conclude Diego Comella.

Apem, Brady, Cartelli Segnalatori, DeWalt, Omron Italia, Honeywell e Henkel sono solo alcuni degli oltre 20 fornitori che parteciperanno all’RS Tech Day.