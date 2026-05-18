Custom Group inaugura il suo nuovo Headquarters

Custom Group inaugura il nuovo Headquarters ecosostenibile e innovativo: un hub globale per retail, pagamenti, software e automazione, progettato come infrastruttura autosufficiente che integra meccatronica, dati e sostenibilità. Su un’area complessiva di 24.000 mq, il nuovo complesso rappresenta un hub tecnologico avanzato pensato per il benessere delle persone, l’autosufficienza energetica e la contaminazione tra competenze. Più che un edificio, è la sintesi concreta della visione industriale del Gruppo e di un percorso di sviluppo che ha portato anche al rafforzamento di poli strategici in Italia, tra cui Busto Arsizio, Mestre, Montemarciano e Roma.

UN IMPRENDITORE ITALIANO, UNA MULTINAZIONALE GLOBALE

Il nuovo Headquarters segna un ulteriore capitolo nella storia del Gruppo, nato dalla visione imprenditoriale di Carlo Stradi, al timone da 34 anni. Una scelta strategica che guarda al futuro, mettendo al centro persone, innovazione e responsabilità sociale, con l’obiettivo di consolidare una crescita sostenibile e internazionale.

UN HUB GLOBALE PER TECNOLOGIE FONDAMENTALI PER MERCATI DIFFERENTI

Dalle ricevute nei punti vendita ai sistemi di pagamento, dal ticketing per i trasporti, le lotterie e l’intrattenimento fino alle soluzioni per logistica e industria: le tecnologie Custom sono presenti ogni giorno in milioni di applicazioni in Europa, America, Africa e Asia. Fondata nel 1992 a Parma da Carlo Stradi, l’azienda è oggi un gruppo internazionale con 10 società, oltre 560 collaboratori diretti e più di 30 brevetti internazionali, con una forte integrazione tra Hardware, Software e Servizi. Le soluzioni Custom sono attive in oltre 70 Paesi nel mondo, contribuendo a semplificare processi complessi e a rendere la tecnologia più accessibile e concreta per imprese e persone.

L’obiettivo è chiaro: trasformare esigenze complesse in soluzioni semplici, affidabili e scalabili in 9 mercati differenti:

Retail, Hospitality, GDO & DO, Aviation – Railways & Parking, E-government & Institutional, Logistics & Distribution,

Industrial & Manufacturing, Lottery & Betting, Healthcare & Pharmacies.

UN EDIFICIO AUTOSUFFICIENTE CHE INTEGRA DESIGN, SOSTENIBILITÀ E OPERATIVITÀ

Il nuovo Headquarters è stato progettato come un’infrastruttura evoluta, autosufficiente ed ecosostenibile, in grado di integrare ricerca e sviluppo, industrializzazione, operations, funzioni commerciali e spazi per formazione ed eventi.Distribuito su tre livelli e tre blocchi distinti, l’edificio combina materiali naturali, vetro, acciaio e alluminio, con ambienti luminosi progettati per favorire collaborazione e benessere.

Le sale meeting di nuova generazione sono dotate di sistemi interattivi e soluzioni per la collaborazione digitale, mentre l’auditorium multimediale consente la produzione e la trasmissione di contenuti in formato broadcast.

La struttura integra un sistema di autosufficienza energetica basato su oltre 900 pannelli solari, oltre a un’infrastruttura digitale avanzata con server room ad alte prestazioni. Completa il progetto una corte interna pensata come spazio di connessione e condivisione.

LA VISIONE DEL FONDATORE

“Questa sede rappresenta molto più di un investimento industriale, è la nostra casa, dove insieme sviluppiamo idee e diamo soluzioni ad esigenze presenti e future! Il futuro si costruisce e non si aspetta” commenta Carlo Stradi, Presidente e fondatore del Gruppo. È un segnale concreto della volontà di continuare a crescere partendo dall’Italia.

“Vogliamo che questo Headquarters diventi un punto di riferimento: un luogo aperto dove sviluppare idee e costruire progetti insieme a collaboratori, partner e clienti.” Con questo importante investimento, il Gruppo Custom rafforza il proprio piano di sviluppo e punta a superare i 200 milioni di euro di fatturato nel medio periodo (entro il 2030), consolidando un modello integrato che unisce tecnologie hardware, software e servizi su scala globale.

TRA STORIA E FUTURO

All’interno della sede trova spazio anche una selezione storica di bilance Italiana Macchi, azienda del Gruppo che celebra i 140 anni di attività: un ponte tra tradizione industriale e innovazione tecnologica. La missione del Gruppo resta invariata: rendere la tecnologia sempre più semplice, accessibile ed efficace. Perché, anche quando non si vede, è proprio quella tecnologia a far funzionare il mondo.