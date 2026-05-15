ProXima Distribution collabora con SSH Communications Security

ProXima Distribution, distributore a valore aggiunto (VAD), e SSH Communications Security, pioniere finlandese nella protezione dei dati mission-critical, annunciano ufficialmente una partnership strategica per il mercato italiano.

L’accordo segna una tappa fondamentale nella strategia di ProXima Distribution, che consolida la propria posizione come hub d’eccellenza per le tecnologie “Made in Europe”. Investendo con convinzione in un ecosistema di soluzioni nate e sviluppate in Europa, ProXima Distribution si pone l’obiettivo di offrire alle aziende e alle istituzioni italiane strumenti concreti per garantire la sovranità del dato e l’indipendenza tecnologica da attori extra-europei.

SalaX: La Fortezza Digitale Europea

Il fulcro di questa collaborazione è la suite SalaX Secure Collaboration, una piattaforma per comunicazioni real-time (chat, audio e video) progettata per i massimi livelli di sicurezza e riservatezza. In un panorama geopolitico in cui la protezione delle informazioni sensibili è vitale, SalaX risponde alla necessità di mantenere il dato sotto giurisdizione europea, grazie ad opzioni di deployment flessibili sia on-premise dai clienti che Saas su cloud europeo certificato.

La soluzione si distingue per l’integrità tecnologica basata su standard aperti:

• Protocollo Matrix: Garantisce interoperabilità e decentralizzazione, permettendo l’integrazione fluida con strumenti come GitLab e Jira, oltre a ponti sicuri verso Teams e Slack.

• Crittografia End-to-End: Protezione assoluta dei flussi comunicativi tramite i protocolli avanzati Olm e Megolm.

• Controllo e Compliance: Le organizzazioni mantengono la proprietà esclusiva delle chiavi crittografiche e dei file, facilitando audit completi e il rispetto delle normative vigenti.

Una visione condivisa per il futuro della Cybersecurity

“Collaborare con SSH significa lavorare con chi ha letteralmente scritto le regole del gioco della sicurezza moderna. Questa partnership non è solo un accordo commerciale, ma riflette la nostra visione di un’Italia tecnologicamente sicura e sovrana,” dichiara Antonio Serra, Sales & Marketing Director di ProXima Distribution. “ProXima Distribution sta diventando un punto attrattivo per le tecnologie europee: vogliamo che le aziende italiane possano contare in un hub di soluzioni d’avanguardia che rispettino i dettami della privacy e della sicurezza del nostro continente, senza rinunciare all’usabilità“.

SSH, già all’interno dell’ecosistema Zero Trust di Leonardo, annovera tra i suoi clienti istituzioni governative, istituzionali e forze armate. Trova in ProXima Distribution il partner ideale per presidiare e sviluppare il mercato italiano e sud-europeo con una visione che unisce competenza tecnica locale e rigore tecnologico.